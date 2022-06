No politizar un tema que debe de ser jurídico, pide Ricardo Madrid sobre Estrada Ferreiro

Sacar adelante los temas en el Congreso de Sinaloa que tienen que ver con la solicitud de procedencia y con los juicios políticos apegándose a los preceptos políticos y no convertirlo en un tema político, invitó el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el estado, Ricardo Madrid Pérez, exponiendo que en su bancada se sigue trabajando con una agenda paralela con temas de interés ciudadanos.

“Tenemos una responsabilidad como legisladores, tenemos que actuar en consecuencia y no politicemos un tema que debe de ser jurídico, no debe de ser político, yo creo que el Presidente de la Jucopo ha hecho en su tránsito lo que le corresponde como Presidente, el Presidente de la Mesa tiene su responsabilidad y yo creo que aquí no es un tema que tenga que ver o no debería tener que ver con preceptos jurídicos”, indicó.

“Por supuesto que forma parte de la narrativa política que estamos viviendo, pero apliquemos la ley, apliquemos la norma y seamos respetuosos de las expresiones que tengamos a cualquiera de los actores que tengan que ver en este proceso, yo creo que esa es la parte que debe prevalecer”, agregó Madrid Pérez.

Indicó también que el Gobernador Rubén Rocha Moya ha señalado que éste o el poder que representa no tienen nada que ver, sino que corresponde específicamente al Poder Legislativo, por lo que señaló que se debe retomar esa postura y respetar

Hay una responsabilidad como Congreso, detalló, pero también cada diputado y diputada tiene responsabilidades particulares, como presidentes de Mesa Directiva, de Jucopo o cualquier papel que se tiene en el que hay que cuidar el actuar de cada quien, con respeto y responsabilidad, ya que la ciudadanía está al pendiente de lo que se hace.

Reconoció que es un tema que no se había visto antes, hubo desafueros, pero de naturaleza diferente a la que está ocurriendo hoy, las acusaciones de la Fiscalía son abuso de poder y discriminación, mientras a la par corren los procesos de juicios políticos por las denuncias de las viudas de policías y de la ciudadana Emma Aguilar.

“Es un hecho inédito, si, pero reitero, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad es correr el trámite legislativo correspondiente y que este corra siempre apegado a la norma y con ninguna otra connotación que no sea la aplicación de los preceptos legales correspondientes”, señaló.

Consideró que las otras fuerzas políticas pueden tener diferentes posturas frente a un mismo tema, pero de igual manera se debe buscar que los proceso se realicen de manera transparente y con los preceptos políticos, sin tener más que elementos del proceso que se realiza.

“La convicción del grupo y es un acuerdo del grupo, de los ocho diputados, y la instrucción que no es una instrucción más que un acuerdo al interior, es que se aplique la norma, a siempre actuar conforme a derecho, con los elementos jurídicos que le correspondan, que se integren con los documentos y que prevalezca el estado de derecho”, manifestó.

El pasado martes 7 de junio en sesión secreta se hizo del conocimiento del Pleno el Congreso las acusaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ahora es información que está en manos de la Comisión Instructora que realizará un dictamen que regresará a presentarse frente a los diputados y diputadas, cuando se tenga el dictamen y así se considere, el Alcalde con licencia, como la parte acusadora, podrán exponer sus argumentos en tribuna.

Aclaró que, si bien, el proceso que se tiene respecto al Alcalde con licencia de Culiacán les lleva tiempo, sobre todo a la integrante de la fracción del PRI que es parte de la Comisión Instructora, Gloria Himelda Félix Niebla, pero a la par siguen con la agenda de grupo y trabajan creando iniciativas y presentándolas, especialmente en temas de género, medio ambiente y desarrollo económico.

Así como teniendo acercamientos con Jaime Montes Salas, Secretario de Agricultura y Ganadería, para revisar el tema de apoyo a las mujeres y por el agua, así mismo con el Gobernador se ha tratado el tema de la sequía y la necesidad de tener un programa para atender el problema.