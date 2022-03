No se nos complicó, saldrá convocatoria pronto, dicen en el PRI

El delegado en Sinaloa del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Luis Enrique Benítez, recalcó que el proceso para definir la dirigencia sustituta no se ha complicado ni se ha hecho bolas, sino que esperan sacar la convocatoria en el momento indicado.

El también diputado federal por Durango dirigió ésta mañana una conferencia de prensa, para aclarar que siguen en trabajos de recolección de opiniones para palpar la situación del partido en cada municipio.

“... estaremos entonces en los próximos días o semanas, espero que pronto, lanzando esta convocatoria: no hay prisa, pero tampoco lentitud, no se nos ha complicado como por ahí también hemos escuchado, no se nos ha descompuesto ni se nos ha hecho bolas el asunto, como se dice coloquialmente, estamos escuchando al priismo”, dijo.

“Cuando llegué dije que debíamos escuchar a los priistas y lo estoy haciendo; la convocatoria saldrá en el momento en que consideremos están las condiciones dadas y ya pudimos escuchar suficientes opiniones y que nadie dejó de expresar lo que pensaba y lo que sentía y que podamos, si es posible, llegar a un buen acuerdo, en unidad, y lo debo decir con total transparencia, para que de ser posible una sola candidatura que se registre”.

Benítez recalcó que quisieran que el PRI, más que competir y dividirse por un proceso interno, se fortaleciera y esté unido.

“... y eso lo podríamos lograr si alcanzamos los acuerdos, y los consensos necesarios para que haya una sola candidatura, de no ser posible, iremos con más de una candidatura al proceso interno extraordinario, y que los consejeros políticos decidan con su voto quién debe ser el Presidente”, dijo.

“No hay fecha, no hay una definición, no hay un nombres no hay ninguna imposición, no hay quien vaya a ser presidente del PRI en Sinaloa, lo estamos construyendo”.

Benítez recalcó que esta etapa de reestructuración es para renovar la presidencia que dejó acéfala Jesús Valdés, y que por ello deberá ser un varón el que se vote para completar la fórmula con Cinthia Valenzuela Langarica, hoy diputada, que volverá a su puesto de Secretaria General del partido en el estado.