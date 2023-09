El Gobernador Rubén Rocha Moya también se deslindó de la colocación de las mantas rotulados con un supuesto mensaje del Partido Sinaloense para deslindarse del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que atraviesa tres procesos judiciales.

Durante su intervención en la conferencia de prensa, La Semanera, Rocha Moya ironizó sobre el rápido deslinde del PAS, que emitió un comunicado luego de que las mantas fueron denunciadas en medios de comunicación por la mañana.

“Las mantas, ve tú a saber quién las pone, pues si no es el Partido Sinaloense y ellos muy oportuno, luego aclaran que ellos no tienen que ver, o sea ¿cómo se van a desligar de la UAS? particularmente el control de la Universidad, tienen que ser muy rápidos para aclarar, no se vaya a malinterpretar”, expresó.

Madueña Molina encara en estos momentos tres procesos judiciales, acusado de abuso de poder, ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

Por abuso de poder, el Rector ya fue vinculado a proceso junto al hoy Secretario General de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero.

Por el primer caso de ejercicio indebido y desempeño irregular de la función pública, el ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera y el Comité de Adquisiciones de la UAS fueron vinculados a proceso el jueves.

A ellos se les acusa de realizar y avalar compras irregulares por 45.5 millones de pesos en tortillas de maíz, maíz, totopos, tostadas y nixtamal, ocurridas entre 2020 y 2022.

Madueña Molina, quien tiene una relación directa con Cuén Ojeda desde su Rectoría a mediados del 2009, fue parte importante para la creación y fundación del Partido Sinaloense, desde su activismo y formación de la asociación civil Cuenta Conmigo.