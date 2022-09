El Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, aseguró que solventarán aquella información que se requiera en la revisión de contratos con la empresa Azteca Lighting que está realizando la Auditoría Superior del Estado, la cual concluirá la próxima semana.

“Espero que se aclaren las cosas como debe ser. Finalmente son errores de procedimiento, no de mala intención”, admitió el Presidente Municipal.

“Sobre todo lo más importante que no vamos a dejar ningún daño al erario público, eso es lo más importante”.

En visita a Culiacán por la primera Convención Estatal de Morena, “El Químico” Benítez explicó que harán válidas las fianzas de los contratos, y que el caso fue judicializado con una demanda que está por resolverse.

“No tengo cola que me pisen. Imagínense, en cuatro años no he pedido un cinco prestado y vean cómo está la ciudad”, afirmó.

“Porque manejamos honestamente el recurso del pueblo”.

La Auditoría Superior del Estado está revisando seis contratos del Gobierno de Mazatlán con la empresa Azteca Lighting ocurridos entre 2021y 2022, que suman 545 millones pesos con la adquisición de 2 mil 948 luminarias.

El Gobierno del Estado, encabezado por Rubén Rocha Moya, también demandó a Azteca Lighting por daños y perjuicios por el incumpliendo de la instalación de lámparas adquiridas por el Patronato Impulsor del Deporte en Sinaloa, las cuales ya estaban pagadas.