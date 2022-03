No todos estamos de acuerdo con las medidas del sindicato, no hay fundamento legal, denuncia maestra del SNTE 27

Después de que el SNTE 27 convocara a un paro laboral el pasado jueves 3 de marzo, no todos estuvimos de acuerdo y respondimos al llamado, señaló la maestra de preescolar fe una escuela federalizada Elsy, quien dijo que al igual que ella, muchos compañeros opinan que no hay razón para tales medidas.

“Yo soy de nivel preescolar, tengo muchas conocidas, entonces yo formaba antes una comisión de tiempo completo, que formaban 5 mil maestros estatales, pero resulta que siempre hemos pedido ayuda al SNTE, y resulta que nunca nos la dieron... pero ahora que casualidad que con 25, que están peleando una comisión que no es legal, que no entra ni siquiera en el catálogo de Usicam”, comentó.

“Entonces sí, por 25 sí hacen un paro estatal, esos 25 maestros son de los allegados, de los de ellos pues”.

La maestra señaló que es una incongruencia por parte del sindicato, ya que esta vez es una menor cantidad de docentes los que supuestamente están afectados, cuando en otras ocasiones.

“Entonces esa es la incongruencia de la mitad de la gente que vemos, que ya hemos pedido ayuda y nunca hemos tenido al sindicato, por qué ahora sí, 25 personas y no 5 mil maestros que ya son muchos, lo que ellos pelean es por una mínima cantidad de personas y no por el total, las huelgas siempre tienen que ser cuando afectan a todos los trabajadores, pero aquí no afecta a nadie, más que a 25 personas de su grupo”, comentó.

Explicó que hasta este momento es que existe un cubículo de transparencia y legalidad, que les proporcionara la información certera, de los montos, cantidades, lugares.

La maestra dijo, que tenía 20 años peleando por ganar un aumento, y ha sido una de las docentes que por promoción horizontal y evaluación ha obtenido mediante la legalidad un aumento.

Detalló que ahora existe un área en la que puedes interponer una queja, sino se respetan los resultados, misma en la que se puede comprobar que no están realizando el proceso de manera correcta.

¿Ustedes se unieron al paro?

“No, claro que no. Nunca”.

“En mi sector preescolar, la mayoría trabajó, fueron muy pocos los que se unieron al paro. Y no fueron para allá, estuvieron ahí sin niños. Nosotros no, nosotros sí trabajamos en mi zona escolar, trabajamos cinco jardines de diez, pero son cuatro unitarios, entonces la mayoría de maestros”.

“Mi sector trabajó, la mayoría. No se unieron por lo mismo, porque muchos somos de tiempo completo, peleamos y luchamos, cuánta gente ha habido a visitar comisiones y no se les da, estudiar maestrías, porque ya están comprometidos con sus allegadas pues”.

¿Entonces el llamado que hizo el SNTE 27 no está apoyado por toda la base?

“Por toda la base, no”.

Paro laboral

El líder sindical del SNTE 27 Genaro Torrecillas López anunció el jueves 3 de marzo, se tuvo una participación del 90 por ciento de los maestros y maestras, lo que significan alrededor de 2 mil 628 escuelas sin operar.

Pero la Secretaría de Educación de acuerdo a sus datos emitidos, señaló que fueron sólo 702 los planteles educativos federalizados, los que estuvieron cerrados durante este paro laboral.