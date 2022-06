No veo suficientes pruebas para que Estrada vaya a prisión: Loza Ochoa

El activista en materia de Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, opinó que en cuanto a la información pública que se tiene sobre el caso del ex Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro no hay pruebas suficientes para que termine en prisión.

El ex Presidente Municipal acudió este jueves a su audiencia inicial, se le imputan los delitos de discriminación y abuso de autoridad.

“Hasta hoy no veo elementos suficientes como para llevarlo tras las rejas, habrá que esperar a que se haga público el juicio y las pruebas para poder entender qué más elementos hay”, destacó Loza Ochoa.

El pasado 10 de junio Estrada Ferreiro fue desaforado por el Congreso local, después de que la Fiscalía Estatal lo solicitara para realizar una investigación penal contra el ahora ex Mandatario municipal.

“En primer lugar yo esperaba que no llegara a iniciarse un proceso penal y que terminara originalmente en una conciliación. Me pareció que la decisión del Congreso del Estado fue un paso más adelante de lo que se esperaba, creo que el desaforar para ponerlo en un juicio de carácter penal me parecía exagerado, pero esperemos que más elementos puedan presentar”, destacó Loza Ochoa.

“Por cuenta de Estrada Ferreiro ha sido, de alguna manera, una actitud desesperada en los últimos días, que lo ha llevado incluso a la solicitud de un amparo para no ser detenido”

El pasado 21 de junio el ex Presidente Municipal logró la suspensión provisional contra cualquiera acto privativo de su libertad.

Este nuevo acto a favor de Estrada Ferreiro fue publicado en la listas de acuerdo del Juzgado Cuarto de Distrito, en el expediente con el folio 566/2022 en que se clasificó uno de los juicios de amparo solicitados.

Sobre el proceso que enfrenta, el abogado denunció que cuando le fue notificado que iría a juicio se le negó el expediente para poder planear una estrategia de defensa.

“Pedirle que cuando menos cumpla con nuestros derechos humanos”, dijo Estrada Ferreiro.

Loza Ochoa precisó que si en el proceso penal existieran violaciones a los derechos humanos del imputado, este podría salir absuelto.

“El debido proceso debe tener observancia en todo momento, y debe seguir siendo la recomendación. Que no se les olvide nunca que cuando se violenten sus derechos humanos, aunque haya responsabilidad de quien es presunto responsable de un delito pues sencillamente queda absuelto si se cometen violaciones al debido proceso”, mencionó el activista.