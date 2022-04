No votar por el PRI, pide Merary Villegas a sinaloenses por rechazar la Reforma Eléctrica

No votar por el PRI como costo político a enfrentar por quienes votaron en contra de la Reforma Eléctrica, pidió la Diputada federal Merary Villegas Sánchez, señalando a la legisladora priista Paloma Sánchez como mala representante de la ciudadanía sinaloense y a las y los integrantes de partidos de oposición como personas traidoras a la patria.

“Lo hemos dicho en la Cámara de Diputados, pero decirlo aquí que todos aquellos electores que votaron por el PRI en nuestro estado, invitarlos a la reflexión, hay una legisladora del PRI que representa al pueblo de Sinaloa en la Cámara de Diputados, es plurinominal, que no solamente votó en contra toda su bancada, sino que el papel que ha jugado burlesco, el papel que ha jugado de manera déspota y prepotente no nos representa al pueblo de Sinaloa”, declaró.

“Entonces yo invitaría a las y los ciudadanos que han dado su confianza al PRI aquí en nuestro estado a que reflexionen bien su voto y que hagan un análisis si realmente se merecen ese tipo de representación en la Cámara de Diputados, que no solamente traiciona a la nación, porque ese voto en contra fue una traición a la nación, era sencillo, favorecer a los privados o fortalecer a la nación”, agregó.

En la votación, señaló, no hubo argumentos de la oposición y no pueden señalar a la discusión del dictamen como albazo, pues tuvo más de 300 días en discusión y se realizó un parlamento abierto en el que participaron personas de diferentes ámbitos a favor y en contra, negando que no se le moviera un punto o coma al documento que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No hay argumentos, no hay pretextos para la oposición, por eso me atrevo a estar aquí el día de hoy con ustedes para informarle al pueblo de sinaloa e invitarlos a que hagan esta reflexión, fue una traición del PRI, fue una traición del PAN, fue una traición del PRD, fue una traición de Movimiento Ciudadano el votar en contra que se bajaran las tarifas de la luz eléctrica”, reiteró.

La legisladora federal recordó que en Sinaloa hay municipios que tienen adeudos con la Comisión Federal de Electricidad y esto ha derivado en otros problemas, por ejemplo que cuando la CFE corta el suministro de electricidad, se quedan centenares de familias sin servicio de agua potable, por la necesidad de esta energía para bombear el agua, lo cual, aseguró, se podría haber atendido con la Reforma Eléctrica.

De igual manera expuso que entre los grupos de agricultores sinaloenses, que regularmente son las organizaciones campesinas que se rigen por líderes del PRI, no ha visto que se manifiesten en contra de quienes no apoyaron en la votación del pasado domingo, indicando que para el bombeo de agua de uso agrícola también representa un avance.

Villegas Sánchez dijo que esperaba que priistas que se jactan de ser nacionalistas recordaran a Lázaro Cárdenas y López Mateos y defendieran los ideales de quienes dejaron legado en el partido y votaran libremente, pero destacó que no fue así entre quienes pertenecen a los partidos de oposición.