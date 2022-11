Nombran a Óscar Lizárraga como coordinador de la Diversidad en Morena Sinaloa

CULIACÁN._ La dirigente estatal de Morena, Merary Villegas Sánchez, y la secretaria nacional de la Diversidad de Morena, Almendra Negrete Sánchez, anunciaron el nombramiento de Omar Lizárraga como coordinador de la Diversidad en el estado, quien fungirá como un enlace.

“Estamos aquí para informarles que Omar Lizárraga, un reconocido activista de la comunidad LGBT con mucha trayectoria, experiencia y muy comprometido en abrir paso en materia de derechos a la comunidad LGBT, será nuestro coordinador estatal, o digamos, viene siendo como un enlace de la secretaria Almendra Negrete aquí en el estado”, explicó Villegas Sánchez.

“Es un cargo honorífico, Omar como activista está acostumbrado a seguir luchando por los derechos de los integrantes de la comunidad LGBT, pero no por eso le resta responsabilidad e importancia en esta nueva encomienda que se le confiere”.

La dirigente estatal del partido se mostró contenta con este nombramiento y expresó que es un paso más en la lucha por el reconocimiento y ejercicio de los derechos de los miembros de la comunidad LGBT+, que desde la coordinación estatal de Morena y a nivel nacional seguirán impulsando.

De igual modo, la secretaria nacional de la Diversidad explicó que para elegir al coordinador estatal de la Diversidad se tomaron en cuenta diversos aspectos, como el compromiso con el partido, la honestidad y el deseo de trabajar por la comunidad LGBT+ desde la esfera política y no solo a beneficio personal.

“Habiendo analizado todos los perfiles del estado, analizamos aquellos que vienen al partido solamente a exigir espacios pero siguen golpeando al partido por fuera, analizamos aquellos perfiles que nada más están buscando dar un brinco y pasar por encima de nosotros, analizamos aquellos que estuvieron en otros partidos y decidieron que nosotros éramos la mejor opción para su lucha, es por eso que nuestra estructura estatal de Morena decidió votar como nuestro próximo líder al licenciado Omar Lizárraga, nosotros fuimos democráticos en ese sentido”, explicó Negrete Sánchez.

Por su parte, el ahora comisionado estatal de la Diversidad aseguró que tomará como mucha responsabilidad este cargo para seguir impulsando y trabajando por los derechos de los miembros de la comunidad LBGT, como lo viene haciendo desde hace más de 15 años de lucha dentro del activismo.

“Estoy muy feliz porque aparte de los 28 años que tengo dentro de la comunidad LGBTTIQ+, de activista tengo 15 años y he venido trabajando no solo por los derechos LGBT sino también por sus necesidades, he trabajado por su problemática, por todo lo que conlleva la comunidad, con sus familias, con sus amigos, entonces este trabajo para mi es un honor ya hacerlo dentro de Morena”, expresó Omar Lizárraga.

“Trabajo el tema de salud, trabajo el tema social, de seguridad y vamos a seguir con ese mismo rumbo trabajando y luchando, aquí se ven a trabajar, no se viene a simular, venimos a hacer equipo”.

Finalmente, Almendra Negrete comentó que Morena es un partido progresista que lucha por el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de los miembros de la comunidad LGBT+, por lo que seguirán en ese mismo camino trabajando desde la dirigencia nacional del partido.