Nuevo Alcalde de Culiacán dice que el fin de semana fue contactado por Estrada Ferreiro

El nuevo Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, reveló que el pasado sábado, un día después de haber rendido protesta, fue contactado vía telefónica por Jesús Estrada Ferreiro.

De acuerdo con el Presidente Municipal, su antecesor, quien fue desaforado un día antes, se puso a su disposición para resolver dudas y ayudarlo en todo lo que se le ofrezca.

“Me marcó el día sábado, estuvimos platicando algunos temas, se puso a disposición de cualquier cosa, que yo sienta la confianza de marcarle, que él me va a ayudar y me va a resolver algunas dudas que me puedan surgir”, dijo.

Gámez Mendívil aseguró que en la llamada Estrada Ferreiro se notó tranquilo y le refrendó su amistad; además, hizo hincapié en que se ha tenido una estrecha relación desde el pasado proceso electoral.

Recordó que al frente de la Delegación de Programas Federales, el ex Alcalde fue un gran aliado al ofrecer instalaciones para la vacunación contra Covid-19 y apoyando con mobiliario para otras actividades.

“Ahora que estuvimos en la delegación de los programas federales, también él fue un gran aliado para los programas, en todo momento nos facilitaba sus instalaciones, unidades deportivas, nos apoyó con mobiliario con los temas de vacunación, entonces, tenemos un buen canal de comunicación”, afirmó.

Estrada Ferreiro fue visto por última vez en Culiacán el viernes, cuando se encontraba a punto de abordar un avión a Estados Unidos, mientras se discutía su desafuero en el Congreso del Estado.