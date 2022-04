Nunca estuvieron, dice Angélica Díaz por quienes pertenecían a la bancada del PAS y renunciaron

En el Partido Sinaloense no importan las personas que se van, señaló la Secretaria del partido, Angélica Díaz Quiñónez, una vez que la Diputada Luz Verónica Avilés Rochín renunció al grupo parlamentario del PAS este jueves, para unirse a Morena, siendo la tercera persona que hace lo mismo.

“A nosotros no nos preocupan los que se van y con esto se demuestra que nunca estuvieron, que se preocupen ellos a dónde se van, nosotros tenemos gente leal, hombres y mujeres que trabajan y tienen el orgullo de ser pasistas”, señaló.

“La gratitud es la memoria del corazón”, refirió la ex legisladora, al considerar que es lamentable que los intereses personales terminen por cambiar voluntades y convicciones, y señaló que quien no es leal a quien lo ayudó a llegar, no le será leal a nadie.

Además de Avilés Rochín, anteriormente Rosario Sarabia Soto y Martín Vega Álvarez renunciaron al PAS para formar parte de la bancada de Morena, anunciando que no hubo problemas con sus compañeros y compañeras, a quienes agradecieron, indicando que el cambio fue por razones personales.

“Quiero decir que el tiempo siempre nos ha dado la razón a quienes nos quedamos en este proyecto nosotros trabajamos todos los días por el pueblo sinaloense, hacemos política para servir, tenemos identidad, tenemos un propósito y tenemos gratitud con nuestro partido y todo ello es algo que los ciudadanos valoran al momento de dar su voto”, manifestó.

Díaz Quiñónez argumentó que en el 2021 la gente confió en el Partido Sinaloense y ganaron ocho diputaciones, seis presidencias municipales, cinco sindicaturas en procuración y 34 regidurías.

“De igual manera cogobernamos en el Gobierno del Estado, encabezando directamente dos secretarías y diversas posiciones en los gobiernos municipales”, enfatizó, “en el PAS no somos de momentos, nuestra alianza es con el pueblo y siempre trabajamos por un Sinaloa mejor”, abundó.

Apuntó también que las metas del Partido Sinaloense están en las elecciones del 2024, por lo que dijo ya estar preparando el campo para trabajar y que sólo necesitan que se queden quienes realmente valgan la pena para que todo lo planteado y planeado se dé, indicó, como debe de ser.