Obras al margen del Río Culiacán, no pueden seguir hasta que no estén regularizadas: director del Tres Ríos

Las posibles obras que se pudieran llevar a cabo a un lado de la Presa Derivadora en Culiacán no pueden proceder hasta que no esté debidamente regularizado, señaló Noé Heredia, director general del Desarrollo Urbano Tres Ríos.

“En este caso, tenemos un dren que surte de agua lo que viene siendo la parte sur de Culiacán hacia Costa Rica y tenemos la afluencia que va hacia Navolato, entonces antes de cualquier proyecto que se pudiera ejecutar en la zona, tendría que estar más que normado y sobre todo brindar la seguridad de que se evite un posible evento catastrófico”, comentó.

“Entonces esta es la parte que cuidaría la federación y nosotros porque no se pudiera hacer nada que nos afecte en el tema social, en el tema de vulnerabilidad a los ciudadanos, por lo tanto esta persona que hizo eso, pues se va a quedar a como está, no puede construir, no puede generar absolutamente nada, hasta que no esté debidamente regularizado o brinde esa seguridad”.

El director general del Desarrollo Tres Ríos señaló que en esta zona se dejó libre el cauce y se amplió lo que se puede decir la zona de afluencia, destacó que por el momento no se está trabajando, “sin duda ahí no se construyera nada, si no se contara con la seguridad en infraestructura, porque antes que todo, de cualquier proyecto empresarial o de cualquier tipo, está la seguridad del pueblo culiacanense”, dijo.

Sobre el terreno y a quien corresponde, Noé Heredia señaló que lo que viene siendo el margen del río como tal, quien lo administra es la federación, es decir, Conagua, y por parte de ellos se administra de acuerdo al decreto apropiatorio lo que está fuera del margen del río.

“Ahí quiero decirte que lo está haciendo un particular, ya que este particular tiene el predio al margen derecho del río Culiacán, también lo sustenta con una clave catastral del margen izquierdo y él hizo los trabajos de la derivadora, aguas abajo, más o menos un kilómetro de acuerdo a ciertas especificaciones que mandó a hacer un especialista en el tema, que es el doctor Guerrero, hidrólogo, y en eso él se basó”

Detalló que el predio comprende de alrededor de 8 mil metros cuadrados, y que el lateral derecho está afectado por el Desarrollo Urbano Tres Ríos, “para que él tenga la propiedad legalmente tiene que negociar con nosotros, fueron terrenos expropiados, entonces en el decreto de apropiación, tú generas el desarrollo, generas la infraestructura, pero te quedas con una parte del predio para justificar las acciones que estás haciendo futuras en el río, o en los márgenes de los tres ríos, Tamazula, Humaya y Culiacán”.

“Nosotros salvaguardamos que el Tres Ríos esté en las mejores condiciones, porque si hablamos de Culiacán, hablamos del Tres Ríos forzosamente”.