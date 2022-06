$!Ofrece Jesús Estrada Ferreiro disculpas públicas a Fiscal Sara Bruna Quiñónez y a Graciela Domínguez

La semana pasada, Estrada Ferreiro calificó a Quiñónez Estrada como un títere del Gobernador Rubén Rocha Moya, y a Domínguez Nava de conspirar en su contra en conjunto con el Diputado Feliciano Castro Meléndrez. Señaló que Domínguez Nava, ex Diputada morenista, sostiene una relación sentimental con Castro Meléndrez.

“Como seres humanos en ocasiones cometemos errores y nos equivocamos. Yo he de reconocer que he cometido muchos; los motivos son circunstanciales y en ocasiones no podemos evitarlos”, dice Estrada Ferrero en el comunicado.

Luego de los comentarios vertidos por el Alcalde electo, el Gobernador Rocha Moya sugirió a Domínguez Nava interponer una denuncia por violencia de género.

“Hay testimonio público de que sus expresiones, su forma de actuar y de dirigirse hacia mi persona pues sin duda constituyen lo que se ha tipificado como violencia de género”, mencionó Domínguez Nava sobre el tema.

En el comunicado el Alcalde con licencia señala que no conoce los motivos por los que su actuar pueda pasar como violencia de género.

“A pesar de que el Gobernador dijo públicamente que incurrí en violencia de género contra Graciela Domínguez Nava con algún comentario de mi parte, hasta el momento nadie me ha precisado cuál fue la ofensa; pero aún así ofrezco una disculpa pública”, se menciona.

Estrada Ferreiro culmina la carta señalando su lucha por defender los derechos de las personas vulnerables.