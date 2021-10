Ofrece Protección Civil recomendaciones para sindicaturas y zona urbana de Culiacán en riesgo por lluvias

Con el fin de reducir riesgos por las inundaciones en sindicaturas del municipio de Culiacán, por la cercanía del huracán Pamela, Protección Civil local enumeró algunas recomendaciones tanto para la zona urbana como rural.

Marco Antonio Martínez de Alba, director de Protección Civil municipal, explicó que es importante por el impacto de Pamela, hay que poner atención en acciones de prevención.

“En las sindicaturas es tener un lugar seguro, para proteger a los animales y a tu equipo; haz las reparaciones necesarias a fin de que no se meta el agua en tu casa; si estás en lugar de inundación busca tu refugio, a tus animales ponlos en lugar alto, sobre todo guardar fertilizantes e insecticidas en un lugar a prueba de agua, en un lugar alto, que se mojen”, explicó.

“Evita el transporte masivo, evitar el transporte en la zona del huracán, determina un lugar para reunirte, en caso de que tengas que salir con tus familia; ten a la mano tu mochila de emergencia, ¿eso qué es?, tu radio, tus medicinas y tus documentos principales, algunos alimentos enlatados, algo de agua si tienes, si no se te dotará”.

Al salir de las casas, Martínez de Alba sugirió asegurarse de cerrar bien, para evitar la rapiña.

“Fija y amarra todo lo que se pueda volar, sobre todo retirar antenas de televisión, objetos colgantes, o algo que pueda salir volando y dañar a alguien”, dijo.

“Otro tema muy importante es que ¿consideras que tu casa es segura?, si tú lo consideras que es segura, que estás en lugar alto, conserva la calma, estar atentos, a los comunicados de la autoridad y, sobre todo, ten a la mano tus artículos de emergencia”.

También sugirió mantenerse alejado de puertas y ventanas.

“No salgas de tu casa, recuerda que el impacto del huracán te puede causar mucho daño, incluso puedes perder la vida, recuerda, en caso de que se vaya la luz no prendas la veladoras, únicamente, utiliza lámparas de pila”, agregó.

“Una vez que haya pasado el huracán, cuidar si hay heridos y repórtalos inmediatamente al 911; ten en cuenta que Protección Civil estará atento a tu seguridad; mantener desconectada la luz, el gas sobre todo, y el agua hasta que pase el impacto del huracán; el agua estancada si se mete a tu casa, desalójala, para evitar plaga; en tu casa, si es zona afectada, no regreses a ella, hasta que las autoridades lo identifiquen y la valoren, sobre todo evitar la movilidad y lo principal es buscar un lugar seguro en caso de que vivas en una zona inundable, en caso de que veas en riesgo tu situación”.

Martínez de Alba recalcó además que hay que evitar cruzar un cuerpo de agua.

“Si no tienes que salir, no salgas; el impacto del huracán, la fuerza, es muy brutal, es impresionante el daño que pueda hacer, no te arriesgues, evita la movilidad y sobre todo protégete, protege a tu familia”, expresó.