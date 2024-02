“Es sobre todo más funcional que estética. Estética es muy importante porque da la belleza en las mujeres y la virilidad en los hombres, pero es funcional porque si no tuviéramos párpados, si no tuviéramos sistema lagrimal o tuviéramos la actividad de los músculos extraoculares el ojo pudiera no realizar adecuadamente su función”, refirió.

El especialista en Oftalmología con subespecialidad en Oculoplástica de la UAS indicó que las personas que se someten a este tratamiento son variadas, toda vez que la oculoplastia es una especialidad que abarca problemas infantiles, pero también problemas como bolsas en los párpados o ptosis de cejas.

“O blefaroptosis, en donde el párpado se cae, ocluye el eje visual y la persona no puede distinguir las letras o los objetos, tiene que en ocasiones jalarse al párpado hacia arriba para poder ver, y eso en ocasiones, la mayor parte de las veces es por una desinserción de la aponeurosis del elevador que jala el párpado”, dijo.

Perdomo Martínez comentó que en el Departamento de Oftalmología del CIDOCS de la Universidad, todo este tipo de intervenciones quirúrgicas se hacen, las cuales son en manos de médicos especialistas, destacando que los costos son mucho más económicos y la calidad con la que se realizan es bastante buena, por lo que convoca a la población que requiere una operación de ésta a que considere el visitarlos.