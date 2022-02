Ojalá que el Gobernador no se equivoque, señalan sobre nuevo Comisionado de Búsqueda

El grupo de personas que buscan a sus familiares desaparecidos, Voces Unidas por la Vida, prefirió no emitir una opinión sobre el designado nuevo Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, porque no lo conocen, sólo esperan que el Gobernador Rubén Rocha Moya no se equivoque con esta designación.

Alma Rosa Rojo Medina, líder del grupo Voces Unidas, recordó que Rocha Moya señaló en algún momento que los colectivos se equivocaron al pedir que se reeligiera a Juan Carlos Saavedra, como Comisionado y que renunció a las pocas semanas.

“En realidad mi opinión es pues es vaga, porque en realidad no lo conocemos, no sabemos nada de él, y pues este, esperamos que el Gobernador nos equivoque, no se equivoque como dice que nosotros nos equivocamos al reelegir a Juan Carlos, esperemos eso”, señaló.

“Porque creo que el Gobernador dijo una cosa e hizo otra, no tomó en cuenta a los colectivos, él dijo que iba a tomar en cuenta a los colectivos y no lo hizo; entonces, creo que yo no tengo nada qué decir de esta persona, pues para mi es completamente desconocido y te digo que para la mayoría de los colectivos, nadie lo conoce”.

Desde finales de enero, el Gobierno del Estado lanzó la convocatoria para elegir al nuevo Comisionado Estatal luego de que sorpresivamente renunció Saavedra, quien a su vez había sido ratificado por Rocha Moya para ocupar el cargo en esta nueva administración.

El Gobernador eligió y le tomó la protesta a Víctor Manuel Pérez López como el nuevo comisionado.