CULIACÁN._ La oposición debe generar candidaturas desde la sociedad civil, rumbo a la elección del 2024, opinó la Senadora por el Partido Revolucionario Institucional, Claudia Ruiz Massieu Salinas. “Más allá de un partido político, creo que no debemos hablar de proyectos de partido, ni proyectos personales, sino de rencausar a México a un futuro pues de mayores oportunidades, atendiendo las desigualdades”, expresó. “Hace falta reconciliar a México en nuestras diferencias y no pensar que estamos solo bien unos y pésimo otros, sino que todos somos necesarios”. En entrevista con Noroeste por su gira de trabajo en Culiacán, la Senadora comentó que la oposición debe recoger las inquietudes y causas de la ciudadanía en todo el país, que luego les permita definir no solo el proyecto político sino quiénes serán las personas más competitivas que sumen a todos los demás.

“Nosotros lo que necesitamos es un método que nos permita participar, que a la hora que participemos todos vayamos construyendo confianza ciudadana en el proyecto en sí mismo, a alianza le vayamos construyendo capital y confianza ciudadana”, expresó Ruiz Massieu Salinas. Opinó que el método debe ser abierto a la ciudadanía, tiene que ser democrático y proveer equidad a quienes deseen participar, así como generar candidaturas desde la sociedad civil. “Si pensamos solamente en partidos políticos, pues nos vamos a quedar en lo cortito y no va a ser suficiente, necesitamos incorporar esa fuerza ciudadana que quiere ver reflejados no solo sus causas, sus inquietudes sino también perfiles que le den confianza y que la animen a participar”, comentó. “Tenemos que pensar de una manera más amplia y más flexible, y no es una, con una visión más pues que ya no corresponde a la realidad, la ciudadanía creo que nos está diciendo ‘partidos, si ustedes no se ponen la pila, los voy a rebasar’”. Ruiz Massieu Salinas es una de las aspirantes que ha manifestado su intención por ser la candidata a la Presidencia de la República en la elección del 2024, al igual que otros hombres de la política.

En perspectiva de género, comentó que sí les ha costado a los hombres soltar el poder, pero que las mujeres están empujando fuerte y buscando la paridad no solo en las candidaturas, sino también que les garantice sus derechos. “Que se reconozca la realidad que estamos viviendo las mujeres en todo el país, y que no importa quién seas, a qué te dediques o dónde vivas, has vivido expresiones de esa misma discriminación, violencia, cuestionamiento, inseguridad, y eso es lo que tenemos que cambiar”, comentó la Senadora. Recalcó que las mujeres pueden sumar esfuerzos trascendiendo diferencias de partido, de creencias y otros tipos, para empujar la agenda de género más allá de sus diferencias. “Ser mujer puede representar una ventaja justamente en este entorno, una ventaja competitiva”, dijo. “Hay que competir entendiendo el momento que vive el país, entendiendo la dificultad que se vive enfrente y por eso no podemos pensar y actuar como si no estuviéramos en 2023 enfrentando un gobierno que viola la ley, que usa los recursos públicos para apuntalar a sus candidatos y que cambia la ley también para cargar los dados a su favor”. Comentó que el país está viviendo un momento complicado, y la ciudadanía les está exigiendo a los partidos políticos estar a la altura de las circunstancias. “Si no lo hacemos, pues no vamos a poder tener un proyecto competitivo”.

EL LINAJE POLÍTICO RUIZ MASSIEU-SALINAS La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, es hija del fallecido José Francisco Ruiz Massieu que fue presidente del PRI, y Gobernador de Guerrero de 1987 a 1993; en 1994 fue asesinado resultando uno de los casos más escandalosos de la política mexicana de finales del siglo 20. También es sobrina de Carlos Salinas de Gortari, que fue Presidente de la República de 1988 a 1994, y quien es recordado como uno de los presidentes más polémicos. El linaje político al que pertenece la Senadora es señalado incluso por sus rivales políticos, y comentó que no duda que la oposición lo aproveche para descalificar su carrera política. “Me parece que hay que valorar a las personas, y además yo reivindico eso, a partir de quiénes son en sí mismas”, expresó la Senadora. Destacó que ha hecho su carrera política, de casi 30 años, desde la oposición y como mujer sufriendo todas las resistencias, desventajas, discriminación que sufre cualquier otra mujer. “Y la necesidad de probarme una y otra vez, no solo por ser mujer sino justamente por los prejuicios que pueden generar mis apellidos, pero la verdad yo me he definido a partir de, justamente, ser Claudia Ruiz Massieu”, recalcó. “Soy hija de un político comprometido con la transición democrática, que fue asesinado y eso me marcó pero me enseñó a hacer política construyendo con quienes piensan diferente, siendo muy congruente, y con mis convicciones y muy firme en cómo defenderlas”. Subrayó que sus resultados están a la vista de todos, y tiene mucha experiencia política, así como articulando con personas que piensan diferente, aseguró que ha dado resultados en el Poder Legislativo cuando fue Diputada y ahora como Senadora, así como Secretaria de Turismo y Canciller en el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto.