$!Pacientes enfrentan calor y saturación de pacientes en urgencias del Issste, en Culiacán

El área de urgencias del Hospital General Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado “Manuel Cárdenas de la Vega” se han convertido en un escenario de desesperación para decenas de familias que, además de lidiar con la enfermedad de sus parientes, deben enfrentar calor y áreas rebasadas de enfermos.
Testimonios recabados a las afueras del hospital revelan que la principal preocupación actual es la deficiencia en el sistema de aire acondicionado y la cantidad de pacientes.
“Si está lleno, ahorita que pasamos se miraba en el pasillo la gente”, compartieron.
Los familiares de las personas hospitalizadas compartieron que, mientras en áreas como terapia intensiva se reporta un ambiente fresco, en el área de urgencias y en el primer piso se siente calor.
“Sí hay aire, pero no se da abasto; ayer llevaban dos aires a componer”, indicaron.
Según los ciudadanos, el problema persiste desde hace días, obligando a los familiares a ingresar con abanicos de mano o a utilizar cartones para intentar mitigar las altas temperaturas que afectan tanto a pacientes como a quienes esperan noticias.
“Ahorita pasó una señora con un abanico, ¿la viste?, creo que en el primer piso no tienen aire acondicionado”, señalaron.
En este ejercicio, la percepción general favorece al Instituto Mexicano del Seguro Social en términos de equipamiento y personal.
“Se dice que muchas veces el Issste requiere aparatos del IMSS y se los presta o se los renta”, comentó un familiar.
La estancia en el hospital se vuelve más difícil con el paso de los días y la gente reporta problemas de higiene, como la presencia de moscas y botes de basura mal gestionados que contribuyen a un entorno insalubre.
“Hay deficiencia del aire acondicionado y moscas... eso es lo que vemos aquí“, dijeron.
La situación refleja una crisis estructural donde el personal de enfermería y médico, aunque presente, se ve rebasado por la demanda de unas personas lesionadas y enfermas.