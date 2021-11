El Gobernador identificó que algunas de las problemáticas que tiene el Estado corren de tiempo atrás, como el conflicto de los trabajadores de Salud que laboran por contrato quienes exigen su basificación; otros como el conflicto agrario en La Ilama, Angostura; y las deudas que sostiene el Ejecutivo con el Isssteesin y el Instituto de Pensiones por no enterar las participaciones descontadas a los trabajadores, esto último data desde la administración de Mario López Valdez.

“Esta es una problemática que no debió haberse generado pero que se generó porque deriva de que el Gobierno retiene cuotas y no las manda a donde debe, y no se puede gastar eso, no se debe, es de los trabajadores; entonces es una problemática de mucho dinero, tenemos que administrar de alguna forma”, explicó Rocha Moya.

Para abatir este conflicto, el Gobernador primero ha pensado no caer en las mismas prácticas anteriores de retener las cuotas de los trabajadores, y no enterarlos a las entidades; situación similar ocurrió con los municipios que no cumplen las obligaciones como el tema de la energía eléctrica, de ese rubro, sólo para las juntas de agua potable, los ayuntamientos deben 87 millones de pesos, detalló el Mandatario estatal.

“Es una problemática severa que requiere de disciplina financiera del municipio, requiere de cumplir con las obligaciones”, dijo.

Y también requiere que los apoye el Gobierno del Estado, y lo hará con base en que asuman compromisos de reordenamiento de las finanzas de los municipios, enfatizó Rocha Moya.

“Porque si no, parchas con algún recurso si es que lo tienes y el problema sigue, y se va acumulando la deuda, y esos 87 millones de pesos son más”, añadió el Gobernador.