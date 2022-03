Buscando el bien de toda mujer, indicó, repudió que se discuta y vote este tema, pudiendo buscar otras alternativas para las mujeres, por lo que decidió hacer la huelga de hambre e invitando a la ciudadanía a que se le una en la manifestación pacífica que tuvo por iniciativa propia, pero que espera que cualquier persona, aunque no crea en Dios, se le una.

“Yo voy a estar aquí todo el día de hoy, toda la noche de hoy y mañana, hasta que termine la votación si se sube, si la votan o no la votan, dependiendo los resultados, ya decidiré yo si me quedo y si continúo o no continúo, va a depender de lo que resulte para decidir”, informó.