El Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa interpondrá una denuncia en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa contra el Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro por la promoción de su imagen en espectaculares, anunció el Secretario General del albiazul Luis Ángel Solano Guatimea.

“Por la violación al Artículo 134 constitucional, por el uso de recursos públicos y promoción de su imagen”, detalló.

“El alcalde está promocionando su imagen y lo está haciendo con el logotipo de Morena, ¿qué paso? Hace unos días, incluso Morena le dice: yo no soy responsable de esto, ya vimos que no lo quieren ni en su partido y ¿qué sucedió? Mandó poner un parche que dice: El mejor presidente es JEF, yo no sé para quién sea el mejor presidente, sino lo es para la ciudadanía, sino lo es para los ciudadanos de a pie, tampoco lo es para su partido, yo no sé para quien sea el mejor presidente”, agregó.

Solano Guatimea consideró que con estas acciones el Alcalde está violentando el proceso de juicio político que inició en su contra el Congreso del Estado.

Opinó que es evidente que están utilizando recursos públicos para la promoción ya que el Presidente Municipal responde que los espectaculares fueron colocados por sus amigos o personas que le tienen estima, cuando le han cuestionado sobre el origen de los recursos para esta campaña.

“Tiene muy buena escuelita porque es lo mismo que decía el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) con los espectaculares de la revocación de mandato”, fustigó Solano Guatimea.

Señaló que van a exigir pronta respuesta a la situación.

“Seguimos presionando para que pueda haber amonestaciones, cabe aclarar que el INE ha hecho su chamba, los tribunales son los que tienen topado este asunto y no han dejado que progresen... Necesitamos que los tribunales, el INE, y a quien competa esto resuelvan pronto, para que antes de que se vaya (el alcalde) pague lo que está haciendo, para que dé la cara y no simplemente desaparezca, no sabemos que vaya a pasar con él ya que deje de ser alcalde de Culiacán”, expuso.