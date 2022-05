Para evitar riesgos sanitarios, Canirac busca capacitar a vendedores de comida en casa y por Internet

Con el objetivo de que las personas que venden comida en sus domicilios o a través de redes sociales, cumplan con los requisitos mínimos de higiene durante el proceso de producción, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Culiacán, Laura Guzmán Torróntegui, dio a conocer que se está impartiendo un curso en manejo de alimentos.

La titular de Canirac Culiacán señaló que, regularmente, quienes venden comida por Internet lo hacen sin la supervisón de las autoridades de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss).

“Estamos invitando a través de Canirac a que tomen un curso en el manejo de alimentos, la Coepriss nos está apoyando para que vayan poco a poco teniendo un conocimiento Norma 251 que es la que primero nos revisa el formato de la producción de alimentos y bebidas”, explicó.

La líder cámaral aseguró que a pesar de que la venta de comida en redes sociales no perjudica a la industria en cuanto a la competitividad, si la afecta en la cuestión de que muchos productores no logran consolidar su proyecto como empresa.

“En algún momento llega a perjudicar a la industria porque ese emprendedor que está desde su casa, obviamente tiene menor costo pero cuando empieza crecer hay un lapso que se le llama ‘valle de la muerte’ que llega un momento en el que el riesgo que tiene de no crecer y consolidarse como una empresa ya profesional es mucho más alta”, puntualizó.

Respecto a los vendedores de comida en puestos y carretas, detalló que muchos de estos ya han sido capacitados por las autoridades municipales y Coepriss para no representar algún riesgo en cuestiones de higiene.

“La venta de alimento en las carretas, efectivamente, es una cultura de nuestra ciudad, no podemos pensar en que en algún momento van a desaparecer, lo que me parece muy sano es que la autoridad municipal está tomando cartas en el asunto y junto con Coepriss los están capacitando para que puedan formalizarse y no representar un peligro”, comentó.

También afirmó que algunos Food Trucks han llegado a ser removidos por ambas autoridades, debido a que pueden representar un factor de contaminación en la zona donde se encuentran instalados.

Guzmán Torróntegui reiteró que, desde Canirac Culiacán, no se pretende entablar enemistades, por el contrario, se busca coexistir de una manera sana que permita que la industria se siga desarrollando de manera higiénica y sustentable.