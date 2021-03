Para los gobiernos, la atención a la violencia contra mujeres es de baja prioridad: activista

La activista Priscila Salas Espinoza aseguró que debido a cómo las autoridades han atendido la violencia contra las mujeres, puede concluir que es de baja prioridad.

Durante la charla virtual Acceso a la Justicia y Derechos Humanos para todas la mujeres, organizada por el organismo civil Construyendo espacios para la paz, la doctora en estudio de género, desmenuzó cómo la violencia contra las mujeres, su denuncia y el proceso para alcanzar la justicia está llena de obstáculos.

“La discriminación es un problema grave que nos lleva a una baja utilización por parte de todas las personas, de todas las mujeres del sistema de justicia, ¿por qué? Porque tenemos en muchas ocasiones hasta miedo a denunciar; sabemos que va a haber filtraciones, que va a haber filtraciones de fotografías, de direcciones, de nombres, y que eso nos puede poner en peligro”, dijo.

“Pero también debido a la falta de acceso, a la falta de conocimiento sobre tus derechos humanos, y también jurídicos; en muchas ocasiones de en dónde buscar ayuda, pero también de la revictimización y amenazas que pueden surgir de esas denuncias... existe una sensación de inseguridad, indefensión, desconfianza en la administración de justicia por parte de la víctimas”.

Otros obstáculos son la invisibilización, la precariedad y falta de coordinación en los sistemas de información para tener estadísticas sobre incidentes y casos de violencia contra las mujeres, además de los elevados costos económicos de un proceso judicial.

“Tenemos también que para muchas autoridades, de los distintos niveles de gobierno, la violencia contra las mujeres es percibida como de baja prioridad”, expresó.

“Una de las frases más impactantes que he escuchado, del gobierno federal, dicha por el Presidente de la República es ‘que se esperen las mujeres para que veamos lo suyo, porque primero tenemos que pacificar el país’, y bueno, eso es obviamente dejar de ver la realidad social, y dejar de analizar la violencia con perspectiva de género, no se consideran prioritarios los casos de violencia”.

Recalcó que se descalifica a las víctimas, no se hacen pruebas claves para el esclarecimiento de los casos, y aunque hay un énfasis en pruebas y testimoniales, se otorga poca credibilidad a las aseveraciones de las víctimas y mucha a la de los agresores, y existe un tratamiento inadecuado a las víctimas y a sus familiares, tampoco las medidas cautelares funcionan.

“Las autoridades no les asesoran de manera adecuada para tomar las decisiones, si yo no conozco mis derechos, si yo no conozco cuáles pueden ser las consecuencias que pueda tener aquella decisión, pues va a ser muy fácil que tome decisiones inadecuadas, pero hay responsabilidad siempre de las instancias que deberían estar acompañando”, agregó.

Lamentó además que hay problemas estructurales que inciden en el procesamiento de los casos de la violencia contra las mujeres y los estados carecen de una visión y política integral institucionalizada y coordinada con diferentes niveles de gobierno.

“Esto es sumamente importante, existe una parte de descoordinación tan tremendo entre las autoridades, que para eso es el protocolo Alba, por ejemplo”, agregó.