Para Morena solo valen las encuestas donde ellos van ganando, criticó Jesús Valdés Palazuelos, líder del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa.

El coordinador de la campaña de Mario Zamora Gastélum, quien está contendiendo por la Gubernatura del Estado por la Alianza Va por Sinaloa, argumentó que la mayoría de las encuestas posicionan al candidato de la Alianza entre el PRI, PAN y PRD por encima de Rubén Rocha Moya abanderado de Morena y el Partido Sinaloense.

El ex Alcalde de Culiacán indicó que su desespero al ver que están cayendo en las preferencias, de acuerdo a las encuestas, descalifican las mismas, y sólo valoran en donde ellos van punteando la elección.

Valdés Palazuelos está convencido de que se llevarán la elección el próximo 6 de junio.

“Pues el tema es que las que les conviene dicen que están buenas, y las que no, pues dicen que están ‘cuchareadas’, pero siempre han sido así las campañas, nosotros realmente estamos echados para adelante, vamos a ganar contundentemente”, afirmó.

El priista dijo también que Morena celebró una encuesta publicada por JP Morgan, donde sitúan a Rocha Moya con 13 puntos por encima de Mario Zamora; sin embargo, el ex Alcalde de Culiacán demeritó estos resultados.

“No estamos de acuerdo que digan que empresas financieras hacen encuestas, como el caso de JP Morgan, que no es una encuestadora, es una encuesta financiera que se creó por allá del 2000 y que sin duda es de las empresas más importantes que también por cierto está retirando sus capitales de México por la desconfianza que hay y en ese caso ellos no se dedican a hacer encuestas, ellos replicaron una encuesta de El Financiero, pero no son casas encuestadoras”, expresó.