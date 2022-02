PAS renueva su dirigencia; Víctor Corrales rinde protesta como presidente y Angélica Díaz como Secretaria General

el Partido Sinaloense llevó a cabo el domingo una asamblea extraordinaria, donde rindieron protesta Víctor Antonio Corrales Burgueño como presidente y Angélica Díaz Quiñónez como secretaria general para el periodo 2022-2024.

Tras rendir protesta, el nuevo dirigente del PAS tomó protesta del resto de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal y a los titulares de los 18 Comités Directivos Municipales, a los cuales se les sumaron los de Eldorado y Juan José Ríos.

Víctor Corrales reconoció el compromiso social y el liderazgo moral del Secretario de Salud y fundador del partido, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien estuvo en la asamblea como invitado especial; además, aseguró que esta reestructuración garantiza las mejores condiciones para participar en el próximos comicios de 2024.

“La reestructuración que hoy concreta el PAS, genera las mejores condiciones para participar en los comicios del 2024, compromiso que desde este momento se hace frente a la sociedad, pues es un hecho que fortaleceremos el trabajo que se ha venido enarbolando a lo largo y ancho de la geografía sinaloense”, expresó.

Cabe señalar que, Corrales Burgueño fue el único en postularse para la dirigencia y fue electo por unanimidad.

Por su parte, Cuén Ojeda felicitó a los nuevos dirigentes estatales y municipales, pues señaló que el partido se construye desde cada comité municipal, delegación, subdelegación y comité seccional.

Aunado a esto, se dijo orgulloso de que el PAS conserva a sus miembros fundadores, quienes se atrevieron a crear algo nuevo, donde el interés de la ciudadanía se ha priorizado desde su fundación en 2012.

“Yo me siento muy orgulloso porque aquí está la mayoría de los que nos atrevimos a crear algo nuevo, no ir a lo ya hecho, no ir a lo ya contaminado sino nosotros crear algo bien hecho donde impere, sobre todo, el hecho de poner adelante el interés de la ciudadanía, eso fue lo que nos planteamos en un principio”, expresó.

Finalmente, invitó a redoblar esfuerzos para lograr un mejor posicionamiento del partido.

Durante este acto estuvieron presentes, los diputados locales de la Sexagésima Cuarta Legislatura, así como alcaldes, síndicos procuradores y regidores, emanados del Partido Sinaloense.