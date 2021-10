“No contesta, no contesta, se queda callado, dice que entremos, que porque adentro hay otra reunión, que tiene que atender a otras familias y a nosotros juntos con ellas. Nosotros no venimos a pedir una reunión, nosotros queríamos entrar para ver cómo tiene la Comisión adentro, tenemos derecho a conocerla, y lo único que se le pregunta es por qué nunca rotuló, por qué nunca puso algo que identificara que era la Comisión Estatal y pues no contestó”, añadió.

“Eso no se vale, eso no se vale, nosotros venimos en son de paz, venimos a poner que se identifique lo que es una Comisión Estatal y nos da más coraje”, dijo María Isabel Cruz.

“Él dice que está esperando unas fotografías para hacer un mural de pared a pared, pero no, no, nomás no”, lamentó Cruz.

La líder de Sabuesos admitió que las mujeres en la reunión dentro del inmueble sí eran de los otros colectivos, a los que llamó “privilegiados”.

“Compañeros, periodistas, pero quiero decirles que nosotros tenemos un comisionado con un gran corazón y un profesionalismo grande, porque somos varios colectivos que siempre hemos tenido el apoyo, tanto a Sabuesos, lo ha tenido y se lo han dado, yo no sé incluso por qué hacen estas cosas, pero a Sabuesos siempre que se le pide el apoyo, siempre se le dan”, dijo Alma Rosa, quien llegó en un momento en que Juan Carlos hacía lo posible por responder algunas preguntas a los medios.

Saavedra dijo desconocer por qué Sabuesos Guerreras asegura que no las apoya.

“No podría decirte, yo no puedo meterme a esas cuestiones, lo que sí te puedo decir es que yo he apoyado a todos los colectivos de todo el estado, a todos, hay documentación comprobatoria en donde a todos se les ha apoyado, y como yo les he dicho ‘ustedes tienen mi teléfono, a la hora que...’ con gusto’”, dijo.

“Ellas ya me habían pedido una reunión, ya he platicado con la señora Isabel anteriormente, las compañeras ya me habían convocado y aproveché para tocar los temas, para tener una fuerza más entre familias, pero yo no pensé que fuera a pasar esta situación, yo no pensé que fueran a venir el día de hoy”, dijo.