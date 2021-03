Peligroso, hacer una Constitución basada en lo que quiere una persona: Mario Zamora

Es peligroso hacer una Constitución basada en una sola persona, afirmó Mario Zamora Gastélum, virtual candidato a la Gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.

Luego de que 18 empresas de energías limpias se ampararon contra las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el Gobierno federal, litigios que terminaron en la suspensión de la entrada de esta ley en vigor, Andrés Manuel López Obrador dijo que buscarán ganar la Cámara de Diputados el 6 de junio para hacer una nueva Constitución, y así ya no se puedan dar este tipo de acciones que puedan ser inconstitucionales para determinados jueces.

Ante ello Mario Zamora Gastélum indicó que es peligroso cambiar una Constitución basándose en las exigencias de una sola persona y llamó a la ciudadanía a tener cuidado a la hora de elegir diputados, ya que pudieran ser solo legisladores “levantadedos”.

”Ante los amparos, la respuesta es, vamos a modificar la ley para que no permitan que haya amparos, cuidado con eso, y si es necesario hacer una nueva Constitución para ceñirla a la voluntad de una sola persona, cuidado, revisen muy bien los ciudadanos cómo están actuando sus legisladores, ¿lo digo por qué? Porque muchos que en el pasado fueron oposición dijeron que no querían diputados y senadores levantadedos’, que no querían legisladores que en lugar de representar a la gente, representan a quienes está mandando en el Poder Ejecutivo”, mencionó.

Ante este tipo de acciones del Gobierno federal, el Senador con licencia pidió a la ciudadanía defender lo suyo, sobre todo a los sinaloenses.

”Que nos han dado la espalda, y que es el momento de defender lo que somos, creo que es lo correcto, manifestarnos para defender, con toda justicia y con todo honor, lo que somos los sinaloenses, gente valiente, gente echada para adelante, gente que cada claramente te dice ‘a mí no me des, nada más ponme donde hay’ “, expresó.