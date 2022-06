$!Pendientes del Plan de Desarrollo anterior no se concretaron por obstáculos del Congreso: Estrada Ferreiro

El contenido del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 que no pudo concretarse fue por la falta de recursos públicos con los que contó el Gobierno de Culiacán, ocasionado por la legislación del Congreso del Estado, justificó el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

Específicamente, lo acusado por el Alcalde corresponde a la legislación en torno a la no actualización del impuesto predial en relación con la inflación anual.

“Debo de reconocer con frustración y con tristeza que no logramos materializar los proyectos que planteamos durante el plan municipal de desarrollo debido a que toda obra de gobierno para que sea exitoso debe tener sustentabilidad y sostenibilidad, y de ello depende gran parte la infraestructura jurídica apuntalada en la norma constitucional”, dijo Estrada Ferreiro.

“Los proyectos requieren recursos económicos, que emergen de la contribución pública (...) se establece cuál es el patrimonio del Ayuntamiento y la autonomía que debe tener para funcionar correctamente. Entre ellos está el impuesto predial, están los servicios públicos municipales. No es posible hacer algo si no tenemos recursos económicos, y para obtenerlos la Ley establece los mecanismos, pero si esos mecanismos son obstaculizados por la legislatura local, pues no podemos avanzar. Cuando nos han limitado por 4 años consecutivos la aplicación de la tasa inflacionaria pues nos quedamos atorados. No nos sometemos a caprichos de los legisladores. El pueblo no merece ese tipo de actitudes”