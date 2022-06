Pequeños productores temporales de Sinaloa entrarán en programa de fertilizantes gratuitos

Productores temporales de maíz y frijol entrarán en el programa de apoyo de fertilizantes gratuitos, informó Leonel Cota Montaño Director de Seguridad Alimentaria Mexicana.

Los productores que entrarán en el programa serán los que siembren hasta en cinco hectáreas, y los recibirán a partir de este ciclo agrícola.

“Lo acaba de plantear el ciudadano y soy indiscreto, ciudadano Gobernador, al presidente de la República, la respuesta y el interés del Presidente ha sido si vamos por etapas porque estamos rehaciendo toda la infraestructura y las fábricas de fertilizantes en el país”, dijo el funcionario federal.

Actualmente son beneficiarios productores de nueve entidades, pero pretenden ampliarlo a 22 estados para el siguiente ciclo agrícola este año.

El Gobernador Rubén Rocha Moya explicó que la idea es beneficiar con este programa a 12 mil productores, siendo los primeros los productores de maíz y frijol, aunque la propuesta que presentará al Presidente es incorporar también a los productores temporaleros de sorgo, ajonjolí, cártamo y cacahuate, que son quienes más requieren de este apoyo.

“De la zona temporalera que es la que estaría incluida en esto que explica el director, son 79 mil hectáreas, alrededor de 12 mil productores, de qué, de maíz, de frijol, de sorgo que es el que más siembra, de ajonjolí, cártamo y cacahuate. Ya, por cierto, para precisar el Presidente me dijo para insistencia mía que nos apoyara, me dijo mándame la relación de los productores de maíz y frijol, también me dijo de arroz, pero arroz no se siembra aquí, no hay agua”, dijo.