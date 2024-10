“Somos 14 personas en total en el salón, no es posible que apenas iniciando el ciclo escolar ya me estén quitando el derecho a tomar clases, amo mi carrera, amo todas las materias que se me imparten y tengo y exijo mi derecho a que se me siga dando clases, quiero aprender, quiero ser una persona preparada”.

“No hemos hecho todos estos años más que apoyar a la UAS en cada marcha en cada manifestación, obviamente no estamos de acuerdo con toda la guerra que ha habido no ha sido para nada fácil para nosotros estar un mes encerrados con clases virtuales pues obviamente algunos nos ha afectado, no sé personas que tienen ciertos padecimientos mentales, obviamente a nosotros nos ha tenido mal, muchos de nuestros compañeros no han aprendido nada, si no es que la mayoría y obviamente yo exijo que se haga justicia”, expresó.

Tras la rueda de participación, el contingente de alumnos y alumnas se movilizó por hacia las instalaciones de Ciudad Universitaria, ubicada entre la calle Josefa Ortiz de Domínguez y la calzada de las Américas.

Al ver a los manifestantes, los guardias que resguardaban la entrada apuraron el cierre de la única puerta que se mantenía abierta para la entrada de vehículos. Sin embargo, los estudiantes abrieron por sí mismos.

Al adentrarse iniciaron a gritar consignas como ‘Estudiante, escucha, esta es tu lucha’ mientras sostenían pancartas con mensajes apolíticos como ‘Fuera PAS, fuera Morena, la UAS para lxs estudiantes’.

El recorrido duró aproximadamente 20 minutos y concluyó en la pared emblemática de la biblioteca central, tras de sí, organizaron movilizarse al crucero ubicado en la Catedral.