En el juicio de abuso de autoridad y discriminación que se desarrolla en contra del ex Presidente Municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, la Fiscalía General de Sinaloa solicitó este lunes un castigo de dos a seis años de cárcel y una indemnización de 789 mil pesos para las presuntas agraviadas.

Esta propuesta la hizo la Fiscalía durante la segunda audiencia intermedia celebrada este lunes.

Jesús Estrada Ferreiro enfrenta un proceso penal por presuntamente cometer los delitos de abuso de autoridad y discriminación en contra de viudas de policías municipales, cuando ellas se manifestaban en el patio del Ayuntamiento de Culiacán.

De acuerdo a las ofendidas, Estrada Ferreiro usó términos denigrantes en su contra, mientras estas se manifestaban en septiembre de 2021.

Según las acusaciones, Estrada Ferreiro habría llamado “perras” a las viudas de policías, y sugerido que “se buscaran un mayate para que las mantenga”.

Debido a estos señalamientos, y a los de cometer presuntamente el delito de desempeño irregular de la función pública, Estrada Ferreiro fue destituido y desaforado el pasado 10 de junio.

Ante la posibilidad de enfrentar una sentencia que incluye al menos dos años de cárcel, el Mandatario municipal acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para hacer entrega de un documento dirigido a la titular de la institución, Sara Bruna Quiñónez Estrada, en el que solicita el cese de las acusaciones en su contra.

“Me han fabricado delitos de manera indiscriminada. Si a mí, que no me dejo, imagínate a la gente inocente que no tiene cómo defenderse”, comentó el ex Alcalde.

“Si yo le acredito a la Fiscalía que no cometí ningún delito, ellos tienen que ceder”.

Destacó que el documento que va dirigido a la Fiscalía también será enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en Washington D. C., en Estados Unidos.

“Este es un mitote gordo ya”, opinó.