“No basta pronunciarse ni conviene precipitarse, creo que hay que respetar que los acontecimientos lleven su curso natural. Hay que entender que tenemos una coordinadora, que es nuestra prioridad, que no es candidata todavía, Xóchitl Gálvez”, declaró el legislador priista.

CULIACÁN._ Quienes busquen un cargo público en 2024 no deben precipitarse a los tiempos, opinó el Diputado local, Luis Javier de la Rocha Zazueta, acerca del pronunciamiento de Sergio “El Pío” Esquer sobre su aspiración al Senado.

De la Rocha Zazueta agradeció las intenciones de figurar con el Frente Amplio por México en la contienda electoral, pero exhortó a ser respetuosos con el proceso.

“Bienvenidos todas las intenciones, vamos, qué mejor que orgullece que quieran ser candidatos del Frente Amplio, pero hay que tener paciencia, respeto y no alterar el curso natural de este proceso”, sostuvo.

Por otro lado, el Diputado priista expresó que tiene intenciones de participar en las elecciones, sin embargo, reiteró que ese tema debe fluir de manera natural, además de priorizar el apoyo a Xóchitl Gálvez Ruiz en su búsqueda por la Presidencia.

“Si los sinaloenses me convocan y me pronuncian para representarlos, yo con mucho gusto estaré ahí, no voy a negarme a ello, pero primero y ante todo, es el Frente Amplio con Xóchitl”, manifestó.

“Sí, sí he tenido intenciones, no las voy a negar, propiamente de los tres partidos (PRI, PAN y PRD), sin embargo, hay que ser respetuosos con los tiempos”.