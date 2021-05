Pide Mario Zamora que lo contraten como empleado para Gobernar Sinaloa

En el debate organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana, Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura por la Alianza Va por Sinaloa, pidió a la ciudadanía que lo contrate como empleado para representar al Ejecutivo estatal.

El abanderado del PRI, PAN y PRD a la Gubernatura en su mensaje final durante este encuentro organizado por la Coparmex, invitó a la gente a confiar en él, en que hará un buen trabajo si es elegido Gobernador de Sinaloa.

“Agradecerles a todos este formidable ejercicio, da una muestra clara de que es unidos como podemos hacerles frente a los problemas, como podemos hacer más grande a Sinaloa. Esto se trata de contratar a un empleado, los sinaloenses van a decidir a quién contratar, yo te pido tu confianza. Mi sueño no es ser gobernador, mi sueño es ser parte del tuyo; que me contrates para ayudarte a realizar tu sueño, se trata de ti”, mencionó.

El priista subrayó que el próximo Gobernador del Estado debe ser honesto y transparente, conducirse siempre con honorabilidad, sin engañar a la ciudadanía.

“Tengo claro que la exigencia de esta sociedad es tener gobernantes honestos, gobernantes transparentes, que sean sinceros, pero sobre todo que sean capaces de hacer y de resolver cosas en favor tuyo. No más mentiras, no más engaños, no más darle piola a la gente, no más doble discurso, no más no presentarse y no dar la cara; no más no darle la atención que el ciudadano común requiere y necesita; no más tirar la piedra y esconder la mano”, expresó.