La Universidad Autónoma de Sinaloa solicitó el respaldo del Gobierno Estatal por 450 millones de pesos para poder cerrar el año, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Esta cifra resulta “inalcanzable” para el Gobierno de Sinaloa, admitió.

Rocha Moya señaló que el encargado del despacho de Rectoría Robespierre Lizárraga Otero, y el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa Enrique Díaz Vega se encuentran en la Ciudad de México realizando gestiones ante la Secretaría de Educación Pública para obtener los recursos.

”En este momento está en la Ciudad de México el Rector encargado y el Secretario de Finanzas Enrique Díaz. Se van a reunir en la SEP para ver recurso, nosotros estamos gestionando. Yo ya les gestioné un recurso pero están en la idea de que... ya hablé con el responsable en la SEP para que sea lo más posible”, informó.

”Ellos han solicitado 450 millones, que es inalcanzable para nosotros”.

El Gobernador criticó que la institución educativa no haya librado sus responsabilidades financieras con los recursos que les fue otorgado.

”No debieran requerir de un cinco, ejercer el presupuesto, simplemente, ejercer el presupuesto. Yo les voy a apoyar, lo que logremos conseguir en México y yo les voy a igualar la suma”, prometió.

Ante ello reprochó a los entes que no aplican la disciplina financiera y señaló que Gobierno del Estado terminará el ciclo fiscal sin problemas económicos.

”A todo aquel que le falte recurso más allá del presupuesto, llámese municipio, llámese universidad, por que no solo la UAS, son las otras universidades también, todo aquel que rebasa su presupuesto y no lo examina a mitad de camino, no está aplicando la disciplina financiera”, asentó.

”Veremos si la Federación hace una aportación que normalmente hace a final de año, y si eso se hace es para aplicarlo en ejercicio en las obras que tenemos planeadas. Pero nosotros vamos a cerrar, no tenemos problemas”.