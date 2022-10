Piden a Salud Sinaloa que los casos de viruela del mono se atiendan sin discriminación

“Nosotros registramos cinco casos sospechosos pero que nos dijeron que no estaban acudiendo a los servicios de salud sino que estaban aislados; eran empresarios o personas que tenían la capacidad de aislarse, de no estar activos económicamente al 100 por ciento, sí hay personas que no están siendo registradas y también personas que no se están acercando a nosotros pero que están recibiendo asesoría de otros colectivos”, detalló.

Las personas que no cuentan con los recursos para acudir al servicio privado o aislarse y dejar de trabajar durante un lapso de 20 días, están pasando el periodo de contagio en silencio, poniendo en riesgo al resto de la población, sostuvo el activista.

Por ello llaman a que se informe al respecto sin estigmatizar a la comunidad LGBT+, ponderando el derecho a la salud y la información.

“Es hablar claramente de lo que puede ocurrir porque no solamente se exponen las personas que tienen la infección, sino las personas que pueden estar a su alrededor”, dijo.

“Confiamos en que el Secretario de Salud sea sensible con este tema y podamos trabajar de manera conjunta para brindar información adecuada tanto a las personas que puedan sospechar que tienen viruela símica y también a los prestadores de servicio, que atiendan sin discriminación, sin estigma y que se informe de manera adecuada a la población en general que no es una enfermedad propia de la comunidad LGBT”.