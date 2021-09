Piden apoyo para Héctor; iba en su moto de repartidor de sushi cuando chocó y está en terapia intensiva

El pasado miércoles por la tarde, Héctor Rocha Valencia, de 22 años, sufrió un choque mientras transitaba en su motocicleta que utiliza como repartidor de sushi, debido a esto ahora se encuentra en el Hospital General en el área de terapia intensiva.

Yesenia Valencia Beltrán, madre de Héctor, señaló que cuando sucedió el choque, el otro motociclista contra el que se impactó se dio a la fuga y Héctor quedó en la calle, gente de alrededor lo trasladó en un carro hasta la Cruz Roja para que le brindaran atención.

“Mi hijo iba camino para el negocio en su moto, cuando le pasó eso, yo estaba en el trabajo cuando me avisaron”, dijo.

Señala que el joven mantiene un estado de salud delicado y los costos de los medicamentos y hospitalización van aumentando y se encuentra con dificultades para conseguirlos.

Como sustento de familia, al ser madre soltera de tres hijos, tiene un trabajo en un casino en el cual gana apenas 2 mil 300 pesos a la quincena, lo cual no es suficiente para solventar los gastos que se le están viniendo encima.

“Lo que me dijeron los doctores que está en terapia intensiva y que tiene coágulos de sangre en el cráneo, es lo único que me han dicho, estoy pidiendo ayuda porque me recetan medicamentos muy caros”, comentó.

“Me dijeron que puede durar una semana, o dos semanas, o más días, depende cómo vaya evolucionando”, dijo.

Yesenia y sus hijos viven en la colonia Jesús Valdez, al lado de Montesierra, hogar que se sostiene con el apoyo de sus hijos también.

Por el momento ella pasa las noches afuera del Hospital General haciendo guardia por cualquier requerimiento que hagan los doctores; en su trabajo pidió permiso, pero se encuentra con el temor de que la despidan por no asistir al estar pendiente de la situación de su hijo.

Si usted desea apoyar puede hacer alguna donación al número de cuenta Santander 5579 1003 2766 8552 a nombre de Yesenia Valencia Beltrán o comunicarse al 667 436 0065.