Piden comerciantes ambulantes formar parte del plan de reordenamiento de Canaco, Culiacán

Integrantes del Colectivo de Comerciantes en Vía Pública solicitaron a la Cámara Nacional de Comercio, en su delegación municipal, formar parte de las estrategias de reordenamiento que tengan contempladas para la mancha urbana en colaboración con el Gobierno municipal.

“La Cámara de Comercio y otros organismos afines empresariales y uniones de comerciantes organizados piden actuación firme contra los vendedores informales y su reordenamiento, pero ello debe de darse en base de generar un proyecto integral, sustentable y socialmente incluyente, como también la autoridad municipal debe dar muestras de voluntad pública y colectiva en la búsqueda de acuerdos mediante un proceso de diálogo incluyente”, se posicionó Miguel Ángel García Leyva, representante de mencionado grupo.

A la par de esta solicitud, se acusaron posturas que se han tomado por parte de los comerciantes fijos y las autoridades municipales en el primer cuadro de la ciudad, tales como favoritismos y corrupción.

“En el centro de la ciudad sobre todo se ve el reflejo claro de problemática social y selectiva autorización de permisos legales e ilegales, que implican la invasión de los espacios para el libre tránsito y seguridad de los ciudadanos, como peatones, con ello se pone en riesgo por la tolerancia y omisión de la autoridad”, sentenció.

La semana pasada, locatarios del centro solicitaron la destitución de Jesús Adrián Cerda Orozco, jefe del departamento de Mercados y Comercio en la Vía Pública del Ayuntamiento, acusando omisiones e informalidad en una supuesta entrega desmedida de permisos.

De acuerdo con Óscar Sánchez Beltrán, Presidente de la Unión de Locatarios del Centro, el comercio en la vía pública creció arriba del 300 por ciento.

“Todo está documentado, al inicio de esta administración el Alcalde (Jesús Estrada Ferreiro) empezó con un porcentaje bajo de vendedores, ahora se ven en todas las calles, esto no es producto de la casualidad, alguien lo está permitiendo y autorizando”, dijo el comerciante.

Luego de estas acusaciones, el Presidente Municipal anunció un reordenamiento en el primer cuadro de la ciudad y admitió el aumento de vendedores ambulantes.

“Es cierto que está invadido por comerciantes, ahora con la pandemia no pudimos hacer mucho porque cuando uno actúa contra alguien porque anda mal, y lo que está haciendo, aunque sea irregular o ilegal, no es un delito ni algo grave, uno debe de ser tolerante si no tiene una opción que ofrecerles”, comentó Jesús Estrada Ferreiro.

Miguel Ángel García Leyva defendió que la desorganización que se presenta en el centro no es únicamente por los vendedores ambulantes, sino también por los locatarios establecidos.

“Esta ciudad, con un gran desorden urbano, vial y peatonal, se agrava ello no solo por falta de espacio, sino también por la invasión de la vía pública, no propiciada por vendedores ambulantes únicamente, sino también sobre todo por comerciantes establecidos y formales, así mismo la forma discrecional, la corrupción, el tráfico de influencias, favoritismos exclusivos de servidores como funcionarios públicos que otorgan privilegios a cambio de componendas económicas”, dijo.