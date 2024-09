Padres y madres de familia de la Secundaria Técnica 72, ubicada en Culiacán, se manifestaron en la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa para pedir a la autoridad educativa permita clases a distancia mientras continúa la crisis de seguridad.

De acuerdo con los manifestantes, los estudiantes no han podido acudir a clases pues la seguridad no lo permite, y al no realizarse clases virtuales los estudiantes pierden clases.