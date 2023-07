CULIACÁN._ Graciela Domínguez Nava, Secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, debe ser removida de su cargo debido a su desempeño, solicitó Luis Enrique Rosales Zagal, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos Independiente.

La petición del activista fue realizada ante medios de comunicación y dirigida al Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Esta cuestión de que el Señor Gobernador le esté corrigiendo la plana a la titular de la SEPyC, que no es la primera vez, pues yo creo que el Señor Gobernador necesita una persona que le ayude y no le perjudique, debe de ir buscando un sustituto en la Secretaría de Educación Pública y Cultura, una persona con capacidad, con visión y con criterio. Los problemas en el sector educativo son amplios y se necesita resolver los problemas que existen”, urgió.

Rosales Zagal consideró que el cierre de clases regulares correspondiente al ciclo escolar 2022-2023 fue mal manejado por la SEPyC, pues no se creó un protocolo para proceder con respecto a las altas temperaturas que se han presentado en Sinaloa.

Además, la infraestructura educativa no era la óptima para hacerle frente a las condiciones climatológicas, señaló el activista.

“Vemos la falta de responsabilidad, la falta de empatía, la falta de visión por parte de Graciela Domínguez Nava de no acatar la indicación del Señor Gobernador de cerrar el ciclo escolar”, dijo.

“Los que sufrieron las consecuencias son los niños y las niñas en las aulas, en donde en muchos de los casos no tienen ni siquiera abanicos. Me indican que en la zona serrana hay maestras que llevan cargando agua para sus niños porque allá hay escasez y ni los arroyos tienen agua ya”.

El 19 de junio, durante su conferencia de prensa semanal, el Gobernador pidió a las autoridades educativas tomar decisiones para no exponer a los estudiantes a las altas temperaturas presentadas en las últimas semanas por una ola de calor.

“De aquí en adelante, se los digo yo y que me disculpe la Secretaria (Graciela Domínguez Nava), tienen la aprobación nuestra para que cierren el curso, vayan cerrando el curso. Y ahí donde no lo han cerrado y tengan problemas de calor, no estén trabajando, por favor, tomen la decisión de mandar a los niños a su casa”, dijo Rocha Moya.

Horas más tarde de esta declaración, el Gobierno de Sinaloa emitió la ficha en la que se aclaró que el ciclo escolar no había terminado.

Al día siguiente de esta aclaración, Domínguez Nava señaló que cada escuela determinaría cómo y cuándo culminar el ciclo escolar atendiendo la cuestión del clima.

De acuerdo con Rosales Zagal, los directores de los planteles no recibieron este mensaje por parte de la SEPyC, por lo que no pudieron culminar antes las clases.

“Los directores de las escuelas y padres de familia se quedaron esperando ese oficio en el que se diga que las clases ya deben darse por terminadas. A muchos días de que el Señor Gobernador anunció este término de ciclo escolar vemos que la licenciada Graciela no se tomó la molestia para acatar esa instrucción”, reclamó.