CULIACÁN._ Techumbre y una barda perimetral fueron solicitadas en la Primaria Lázaro Cárdenas en La Compuerta, de la sindicatura Quilá, procurando el bienestar de los estudiantes.

La directora Nubia Ávila acudió a la entrega de camiones recolectores de basura para pedir el apoyo al Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

“Como dice la ley, necesitamos espacios dignos para la niñez, venimos a solicitar apoyo para una barda perimetral porque tenemos animales, ya que tenemos parcelas por ambos lados”, planteó Ávila.

Con cartulina en mano, informó a los medios de comunicación que han presentado varios solicitudes en la Secretaría de Educación Pública y Cultura, pero no han sido atendidos.

“Ya cotizamos y definitivamente no nos alcanza el presupuesto, solamente 62 metros de un lado son alrededor de 80 mil pesos. Somos una escuela unitaria con 18 padres de familia, se nos hace imposible”, explicó.

La escuela tiene sistema de aire acondicionado en los salones, en cambio, los espacios recreativos al aire libre no tienen techumbre, lo que ha resultado en inconformidades de alumnos y maestros.

“Se han sentido con golpes de calor, se han desmayado, algunos dicen ‘maestra, ya me quiero ir a la casa’, incluso en el receso me dicen ‘maestra, me puedo quitar la ropa’ porque es insoportable”, comentó Nubia Ávila.

Los padres de familia apoyan constantemente para mejorar la infraestructura del plantel, cooperando para pintura o cableado, pero cumplir la gestión fuera de su alcance, esperan el apoyo del Gobierno municipal o estatal.