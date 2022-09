$!Pitido por fuga de gas duró horas en Culiacán; y socorristas no sabían cómo atender, acusan vecinos

CULIACÁN._ La fuga de un gas tóxico, aún no identificado, en un domicilio abandonado en la colonia Francisco Villa en Culiacán provocó un pitido que duró horas antes de ser reportado a las autoridades, señalaron vecinos del lugar.

Tras acercarle el inhalador para atender su malestar, la persona denotaba ahogamiento, por lo que ya no pudo absorber su medicamento y perdió la vida a los pocos minutos de ser atendido por los paramédicos.

Los vecinos señalaron que los primeros en arribar al lugar fue el cuerpo de bomberos y, posteriormente, los paramédicos de la Cruz Roja, de quienes denunciaron no contaban con los suficientes tanques de oxígeno para atender tanto al adulto mayor como al resto de las personas que se mostraban intoxicados, además, los paramédicos lucían con nerviosismo, ya que su capacidad de reacción fue lenta.

Los paramédicos no sabían cómo actuar

“La Cruz Roja creo que no traían tanques de oxígeno, no tenían tanques y los que andaban ahí los morros pareciera que eran novatos, porque no sabían qué hacer”, detallaron.

De acuerdo con los habitantes, intentaron explicarles a los socorristas sobre las unidades médicas que le correspondían a cada afectado, sin embargo, estos insistían en que les entregaran la documentación de afiliación, de la cual no podían disponer ya que la policía impidió el ingreso a los domicilios.

“Les estábamos diciendo que no podíamos entrar a la casa por papeles y querían a modo papeles, a aparte de que no podíamos entrar por el gas, los policías ya no te dejaban pasar”.

Las pérdidas que dejó la fuga

Un testigo del incidente mencionó que en los domicilios que más fueron perjudicados por la nube del gas, las autoridades recomendaron tirar todos los alimentos, tanto los que están en alacenas como en refrigeradores. También se les aconsejó lavar toda la ropa.

“A mi me dijeron que teníamos que tirar todo, comidas, todo lo que estuviera en el refrigerador, loza, porque ahí entró todo”.

“No sé a quién más le dirían pero a nosotros si nos dijeron que tenemos que tirar todo”, precisaron.

Otra de las consecuencias que dejó el incidente es que, a pesar de que muchos afectados que fueron desalojados ya volvieron a sus domicilios, algunos siguen percibiendo un fuerte olor a cloro en el lugar de la fuga.

También han compartido que objetos como monedas y llaves de casa o carro han cambiado de color gris a un tono cobrizo.

“Dicen que las monedas de 5.00 pesos se hicieron color cobre”, comentó.

Fue aproximadamente a las 18:30 de la tarde cuando las corporaciones de seguridad junto con el cuerpo de bomberos acordonaron el área y desalojaron a los vecinos del lugar, quienes tuvieron que resguardarse en otros domicilios aledaños.

En el lapso de las 23:00 horas, varios habitantes pudieron regresar a sus hogares para pasar la noche, mientras que otros decidieron dormir en casa de vecinos o familiares que viven a la cercanía con el lugar de los hechos.

Hasta el momento, se reportan 29 personas intoxicadas, algunos de ellos se encuentran en estado grave, principalmente, una ciudadana de 38 años que se encuentra entubada en el Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social.