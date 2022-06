Planta de amoniaco de Topolobampo ya debe ser una realidad, dice presidente de la CAADES

La planta de amoniaco de Topolobampo ya debe ser una realidad, declaró el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES).

Marte Vega Román consideró que ya se deben iniciar con los trabajos de construcción de dicha planta, ya que el sector agrícola se encuentra vulnerable, pues depende de los insumos que se producen en otros lugares.

“Que se dé ya de inicio la construcción de esta planta que en estos momentos vemos lo necesario que es producir nuestros propios insumos, ahorita somos un sector muy vulnerable, el agrícola porque no producimos, dependemos totalmente del exterior”.

“Yo creo que ya debe ser una realidad, nos estamos tardando, ojalá se dé lo más rápido posible, es necesaria”.

De acuerdo con el líder agrícola, la planta de fertilizantes daría certidumbre en cuanto a la disponibilidad de insumos y también en la cuestión de contar con los mismos a bajo costo.

Insistió en que se deben de posicionar otras industrias en Sinaloa, no solo la del campo, por lo tanto, el contar con la planta de fertilizantes será un buen inicio para cambiar el esquema de que en la entidad solo se producen alimentos.

Respecto a la consulta que se realizará en los pueblos indígenas de Topolobampo para decidir sobre la construcción de la planta, Vega Román señaló que esto es un requisito indispensable que se debió hacer desde un inicio; además, se dijo optimista de que una vez que se lleve a cabo, los resultados serán favorables.

“Esa consulta en las comunidades indígenas era un requisito indispensable, no sé porque no se había hecho con anterioridad, hay que cumplir con él, no tenemos temor de que se lleve a cabo, es un requisito y estamos muy optimistas, que salga favorable”, opinó.

Cabe señalar que esta consulta en comunidades Mayo-Yoreme fue ordenada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que emitiera un dictamen en materia de impacto y riesgo ambiental contenido en el oficio, sin antes haber realizado dicha consulta.