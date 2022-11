Pobladores de Villa Juárez denuncian que Delegación del Bienestar informa a destiempo apertura de programas sociales

Habitantes de Villa Juárez denunciaron que la Delegación de Programas para el Bienestar no les otorga información a tiempo para que puedan acceder a apoyos sociales otorgados por el Gobierno federal.

“A veces nos avisan cuando ya falta uno o dos días para terminar este programa”, acusó, Juan López García, representante del Movimiento de Unificación de la Lucha Triqui en Sinaloa.

Explicó que estuvieron con el delegado Omar Alejandro López Castro para solicitarle información de los programas 65 y más, Tandas del Bienestar, Apoyo a Madres Trabajadoras y Becas Benito Juárez.

“Pero no obtuvimos respuesta, nos mandan la información en unas hojas que las letras no se miran, no se alcanzan a ver y esa es nuestra inquietud, que en sí no hemos tenido ninguna respuesta”, lamentó.

Asistieron a la oficina de la Delegación en Culiacán, aunque hay una oficina en Villa Juárez, para ver personalmente a López Castro.

“Pero no nos mandan información, entonces por eso optó la gente quiso asistir. Fuimos una comisión nada más, fuimos una comisión, pero igual no tuvimos tal respuesta”, expuso López García.

“Siempre me dicen que van a anotar a las madres trabajadoras, pero pues igual tampoco se nos avisa con tiempo, se nos avisa cuando ya se vaya a culminar, faltando un día o dos, y yo creo que no es la información correcta”.

Expuso que son muchas las familias que resultan afectadas por falta de información para acceder a los apoyos federales. Agregó que también han acudido a la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable, pero solo levantan censos de cuáles apoyos tienen las y los habitantes de Villa Juárez, pero no ofrecen programas para atender otras necesidades que tienen.

“Válgame, otra vez anotaron los puntos que llevamos, por ejemplo, sobre las viviendas, a estas alturas hay gente que todavía no tiene acta de nacimiento, todo eso, entonces ella las iba anotando, pero igual, hasta la fecha no se nos ha convocado a otra reunión”, señaló.