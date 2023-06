CULIACÁN._ Se suman 38 cadetes de la cuarta generación de egresados de la Universidad de la Policía a los elementos de las fuerzas armadas, tras celebrar la culminación de cursos de formación inicial.

El evento se llevó a cabo en el Auditorio Magno de la Universidad de la Policía, donde los 16 agentes del Ministerio Público recogieron su reconocimiento.

Los 22 egresados de los cursos para formar policías de Investigación recibieron su diploma de manos de los servidores públicos del presidio.

El rector de la Unipol, Óscar Fidel González Mendívil, indicó, en presencia de la Fiscal Sara Bruna Quiñónez, que los graduados tendrán posibilidad de incorporarse a la Fiscalía General del Estado.

“Me queda claro que el servicio de procuración de justicia en el estado tiene en ellos un futuro promisorio, pero su estancia en estas instalaciones, su permanencia en el curso, su dedicación no son posibles si no tienen y no cuentan con el respaldo, el apoyo, el cariño, el amor de sus familias”, dijo González Mendívil.