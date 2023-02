Entrevistado a las 09:30 horas de la mañana de este sábado durante la inauguración del Torneo Anual de Golf en Culiacán, dijo Rocha Moya no tener confirmada información del operativo.

“La única información que les comenté ayer es que a mí me dijeron que había habido tres detenidos en la sierra, cuando me lo dijeron no precisaron si era Durango o Sinaloa, pero ni siquiera eso lo tenemos confirmado porque no están reportados”, expuso.

Para las 14:00 horas aproximadamente, en otro evento público de su agenda, Rocha Moya fue cuestionado por la prensa sobre detenciones en dicho operativo, pero comentó no tener información confirmada por estar presente en el acto.