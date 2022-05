Policías reprobados estaban fuera de forma o sufrían alguna enfermedad, era una injusticia correrlos, dice Estrada Ferreiro

La mayoría de 300 policías que reprobaron el examen de control y confianza en la primera evaluación y que recibieron una nueva oportunidad, fue por tener sobrepeso, sufrir enfermedades como diabetes o hipertensión o por fallar en el polígrafo, señaló el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

Luego de entregar uniformes a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, el mandatario también explicó por qué decidieron dar otra oportunidad a 300 policías que habían reprobado.

“De las personas, los agentes de seguridad reprobados, las causas son diversas, por eso quisimos reconsiderarlos y algunos... te voy a dar un ejemplo: en su momento, un policía entra y es gordito, y eso no es cuestión de discriminación, no deben aceptarse una persona de estas características, porque no tienen la capacidad física para correr, no nada más detrás de un delincuente, sino para un huir de una agresión”, explicó.

“Una persona diabética o hipertensa, no puede ingresar a las policías de esa manera, porque puede sufrir un infarto, pero antes los admitían y ahora los quieren correr porque son hipertensos, o diabéticos o gorditos, pues no, no se vale”.

Estrada Ferreiro insistió en la injusticia que significa el no haberles dado la oportunidad.

“¿Qué hicimos o qué hacemos?, las personas que por su condición física puedan rehabilitarse, mandarlos a un gimnasio, con un nutriólogo, para que les dé su dieta correcta, y traten de mejorar su condición de salud, porque además tampoco rinde un policía de esa manera, y corre peligro de que lo maten también en un enfrentamiento”, dijo.

“El otro tema de que no pasaron el polígrafo ... yo tengo entendido que el polígrafo no es 100 por ciento seguro y si por eso lo van a cesar o lo van a dar de baja, por lo menos denles el dictamen para que se defiendan, pero tengo entendido que la ley no lo permite y los dejan a todos indefensos. Yo creo que hay muchas cosas que mejorar, por eso es que se reevaluaron y afortunadamente muchos de ellos ya pasaron y están en activos”.