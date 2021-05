Por culpa de Morena y de Rocha no llegan apoyos ante la sequía que vive Sinaloa: Mario Zamora

Por culpa de Morena, y de quienes votaron a favor de eliminar el Fonden, entre ellos Rubén Rocha Moya, no hay apoyos para la gente durante la sequía que enfrenta el país y el Estado, acusó Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura por la Alianza Va por Sinaloa.

Zamora Gastélum indicó que él siempre apoyó porque se quedara el Fondo de Desastres Naturales y otros fideicomisos; sin embargo, Morena decidió eliminarlos, es por eso que pidió a la ciudadanía recordar cómo votan los que ahora buscan un puesto de elección.

“Quisiera abundar en el tema de la sequía porque, como les digo, ayer estuve en Badiraguato y llama mucho la atención cómo es importante cómo vota un senador o un diputado en el Congreso, porque no es tanto lo que dice un político, es qué es lo que hace y sí, teníamos un fideicomiso como era el Fonden, un fideicomiso para desastres naturales”, expresó.

“Ahí los sinaloenses lo conocíamos muy bien, sobre todo cuando hay un huracán, cuando hay un ciclón, pero también entra la sequía y era una bolsa de dinero para cuando te veas en una condición de este desastre natural, un municipio, un estado podía acceder a esa bolsa de dinero. El candidato de Morena votó a favor para desaparecer esa bolsa”, subrayó.

“Yo no sabía si en Sinaloa o en algún otro lado, pero los huracanes iban a seguir llegando, los ciclones, era probable que fuera la sequía. Tristemente, la sequía llegó y hoy el Estado, los municipios no pueden acceder, no pueden voltear a ver a ningún lado porque el Fonden que era el instrumento adecuado para ello desapareció y lo más interesante, dijeras tú lo quitaron para poner algo mejor, no, no pusieron nada”, profundizó.

El candidato a la Gubernatura del estado por el PRI, PAN y PRD llamó a la ciudadanía culpar a Morena del por qué no tienen agua en sus viviendas.

“Hoy quien está perdiendo ganado por falta de agua, quien está viendo su vida complicada porque no hay agua, porque no llegan las pipas, porque no tienen una colonia popular dos, tres días agua, culpe a Morena y al candidato de Morena. Por su culpa hoy no está llegando ese apoyo porque deshicieron ese compromiso”, señaló.