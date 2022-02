Por culpa de un laboratorio privado, las cifras de Covid en Sinaloa no están actualizadas, dice Salud

Por tercer día consecutivo la Secretaría de Salud estatal reportó nuevos casos positivos rezagados, ahora entre el 20 de enero y el 7 de febrero, según la actualización del 8 de febrero, el retraso del registro de un solo laboratorio privado ha ocasionado rezago en las cifras de Sinaloa.

Nuevamente la dependencia detalló que un laboratorio privado realizó 43 mil 786 pruebas, de las cuales 18 mil 292 resultaron positivas pero no fueron registradas en la plataforma SISVER donde anotan el seguimiento de la pandemia. Lo mismo ocurrió con los reportes del domingo y lunes, sin embargo, a la fecha Salud Sinaloa no ha anunciado si se trata del mismo laboratorio el que incurrió en esta falta, y qué acciones tomará en contra de la empresa por no registrar los datos.

“Esta situación repercute al momento de hacer el análisis de la información, siendo una limitante para tener la evidencia clara y contundente de la magnitud del problema respecto a los contagios por el virus SARS CoV 2 en la población Sinaloense”, señala el boletín.

“Del 20 de enero al 7 de febrero en el Estado de Sinaloa, por un solo laboratorio privado en el estado, se han realizado 43 786 pruebas para diagnóstico de COVID 19 y no se reportan a la Plataforma SISVER De este total de pruebas realizadas, 18 292 son positivas”, detalla.

El domingo reportó 17 mil 199 rezagados entre el 20 de enero y el 4 de febrero, sumando 33 mil 450 junto con los casos confirmados por Salud Sinaloa; el lunes nuevamente ajustó los datos y reportó 17 mil 835 rezagados entre el 20 de enero y el 6 de febrero, resultando 35 mil 281 pacientes totales en esos días sumando los que informó la dependencia; este martes el rezago incrementó a 18 mil 292, y el total a 35 mil 965 entre el 20 de enero y el 7 de febrero, por lo que los parámetros de rezago no quedan claros porque pese a las altas cifras entre el domingo y el martes hay una diferencia de 2 mil 515 en el total.

Paralelo a ello, durante estos tres días de ajustes en los rezagos, Salud Sinaloa ha reportado menos de mil casos nuevos a diferencia de días anteriores. En las últimas 24 horas fueron confirmados 234 nuevos infectados, 76 en Mazatlán, 66 en Ahome, 57 en Culiacán, 15 en Escuinapa, 10 en Guasave, cinco en El Fuerte, cuatro en Rosario y uno en Mocorito. Así como la defunción de un hombre de 89 años que falleció en Culiacán el 3 de febrero.

Al martes 8 de febrero Sinaloa acumuló 2 mil 709 pacientes activos en los 18 municipios, y 2 mil 204 sospechosos.