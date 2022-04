$!Por dos años, Mario ha alternado su oficio de lava carros con el de vendedor de libros en el centro de Culiacán

Por 25 años, Mario Omar Casillas Sánchez, se ha desempeñado como cuidador y lavador de carros a espaldas del Polideportivo Juan S. Millán, no obstante, desde hace dos años ha contribuido a la promoción del hábito de la lectura con su puesto de libros.

En su puesto, Mario ofrece centenares de libros tanto nuevos como usados, así como de distintas temáticas, tamaños y modelos, de los cuales aseguró que también le han permitido enriquecer su cultura, conocimiento y sabiduría.

Señaló que en Sinaloa sí hay se tiene la cultura de la lectura, sin embargo, en algunas librerías los textos son muy costosos, por lo que en su puesto siempre ha tratado de venderlos a precios accesibles; además, a quienes le compran más de dos libros, les suele regalar uno más en agradecimiento por fomentar la lectura.

A su puesto también se han acercado personas en situación de calle interesadas en la lectura, a quienes les suele prestar y regalar libros, pues son personas que por distintos motivos no pudieron tener la oportunidad de practicar este hábito y al darles un libro, se les permite salir adelante enriqueciendo su conocimiento.

“Yo siempre tengo libros al alcance de cualquier bolsillo y siempre que vendo dos, tres o cuatro libros, siempre doy uno de regalo ¿por qué? por agradecimiento y para que sigan fomentando la lectura”.

“Hay personas que llegan en condición de calle deseando leer un libro, muchas de las veces vienen, se sientan, te piden el libro prestado, lo leen, duran todo el día aquí sentados leyendo, ¿por qué? porque no tienen la manera económica para comprar un libro y muchas de las veces se les regala el libro a las personas así porque se les ve la gana de vivir, de leer, las ganas de aprender y no matar el tiempo con cosas que no son productiva”.