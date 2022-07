$!‘Por el sol uno le saca a trabajar, pero hay necesidad’; oficios en el rayo del sol continúan en Culiacán a pesar de ola de calor

“Hace días me atendí a una similar (farmacia), pero nada más me dijeron que tomara suero y es lo que he estado tomando. En el transcurso del medio día ya sentimos el cansancio”, admite.

Yesenia, por otra parte, no tiene tiempo de descansar a la sombra. Es pepenadora desde hace 5 años y las fuertes temperaturas la han orillado a acortar su jornada laboral, lo que se traduce en no captar dinero suficiente para mantener a su familia.

“A veces no lleva dinero uno para comprarse un agua. Cuando no hay sol el problema es la resolana”, describe.

Este verano a Yesenia se le han presentado síntomas que pudieran considerarse agotamiento por calor, pero no ha acudido a instituciones médicas para un diagnóstico certero.

“Por el calor, ya sea vómito o que anda uno mareado. Por el sol uno le saca a trabajar pero hay necesidad. Otros años me ha tocado ir y nunca me había regresado por sentirme mal. A veces llego y nada más me meto a la basura mejor me regreso porque no aguanto”, lamenta.

De acuerdo con datos de la Coordinación de Protección Civil de Culiacán, que abarcan los últimos 8 años, el 2021 fue el año más caluroso para el municipio con una temperatura máxima anual de 34.4 por ciento, en promedio.

“Sí está un poquito fuerte, pero lo sobrellevamos tomando mucha agua. Aquí hay sombra, pero el calor se siente. La llevamos un poquito mejor con los árboles”, dice Roberto Heraldez, trabajador al servicio del municipio en el área de aseo y limpia que se reconoce afortunado de tener la sombra de algunos árboles cerca.

Un elemento de tránsito que prefirió no compartir sus datos personales describe que aunque se han registrado lluvias por las tardes, el sol matutino vaporiza los residuos de las mismas, lo que crea una sensación sofocante.

“Sí hemos visto que ha incrementado mucho, constantemente nos tenemos que estar deshidratando porque sino el calor nos afecta mucho. Cada día se siente más la resolana, se siente sofocado. A medida que se pueda tratar de resguardarnos y no estar expuestos 100 por ciento al sol, para evitar un golpe de calor”, comparte.

“A pesar de que llueve en las tardes, al día siguiente se siente reflejado el vapor del agua y son intensas las sensación térmicas que está provocando el sol”

El coordinador de Servicios Médicos de la Cruz Roja, Ismael Alejandro Durán Martínez, compartió una serie de recomendaciones para hacerle frente a las temperaturas durante las próximas semanas.

“Evitar exponerse a las temperaturas más altas durante el día, regularmente puede ser entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde; tratar de estar hidratando; reducir la actividad física; utilizar ropa holgada, liviana, fresca, con colores claros; tratar de utilizar algún sombrero si trabajan en el área de la construcción; y sobre todo hidratarse para refrescar un poco en cuerpo”, explicó.