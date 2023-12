Debido al poco almacenamiento de agua en las presas, el campo agrícola de Sinaloa quedaría a la deriva durante la temporada invernal que recién comenzó, en la que se vaticinan heladas extraordinarias, advirtió el geofísico Juan Espinosa Luna.

En sus redes sociales, Espinosa Luna compartió una serie de modelos meteorológicos que proyectaron descensos de las temperaturas anormales durante los próximos meses, los cuales podrían extenderse hasta febrero.

“De repente va a haber días con descensos realmente muy por debajo de lo normal, donde tendremos condiciones propicias para las temibles heladas para los agricultores... sobre todo para la zona de El Carrizo, Guamúchil, Guasave, El Fuerte, Angostura, incluso Navolato”.

“Antes se hacía el auxilio, con un riego se ayudaba un poquito a que la planta no sufriera tanto, pero ahora el problema es que pues no hay agua, ¿cómo vas a pegarle un riego?... estamos a la bendición de Dios de que no ocurra (heladas), porque no se tiene nada qué hacer”, señaló.

Sobre ello, dijo que se debe a que el clima invernal tiene un desfase de casi un mes, por lo que el clima tendría su punto más frío hasta febrero.

“El invierno ha tenido un desfase de 26-27 días para esta zona, lo que estamos sintiendo ahorita en realidad vienen siendo los primeros fríos naturales, pero están desfasados... lo más temible que esperamos en cuanto a frío va a ser en febrero”, mencionó el geofísico.

Así, precisó que dichos pronósticos calculan temperaturas hasta de cuatro grados bajo cero en la sierra; hasta dos o tres grados en municipios del norte; registros de hasta cinco grados para el sector centro; y temperaturas de siete grados en el sur de Sinaloa.

Lo más preocupante, según el especialista, es que para el 2024 tampoco hay indicios de lluvias abundantes, por lo menos durante el primer semestre. Las previsiones hechas solo estiman precipitaciones que alcanzarían entre cinco o 10 milímetros.

“No tenemos, hasta mayo, ninguna probabilidad de lluvia importantes. Aunado a la gran demanda que se viene de agua, y los niveles actuales de las presas, nos pinta un panorama muy desalentador”, recalcó.

“No descartamos que se presente alguna llovizna, más no una lluvia que digas “ah, con eso se alivianaron un poco las presas”. Desafortunadamente son condiciones muy adversas”, lamentó.

Además, puntualizó que las condiciones actuales dan pie a esperar el fenómeno de “La Niña” para el siguiente año, el cual conlleva al enfriamiento del océano y, por tanto, menor concentración de lluvias.